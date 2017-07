CFE cuenta sus postes y ductos para rentarlos

México

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realiza un inventario de postes y ductos para ofrecer a los operadores de telecomunicaciones para el despliegue de sus redes y así tener en el país una red robusta de este sector; esta transferencia es solo una parte de la política integral de infraestructura pasiva, la cual opera en cuatro frentes, siendo uno de ellos el relacionado con la CFE, informó el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel).

En la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se establece que el Ejecutivo federal incluirá en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas sectoriales, institucionales y especiales, un estudio pormenorizado que identifique el mayor número posible de sitios públicos federales, ductos, postería y derechos de vía que deberán ser puestos a disposición de los operadores de telecomunicaciones y radiodifusión, para agilizar el despliegue de sus redes.

Salomón Padilla, vocero de la Asociación de Telecomunicaciones Independientes de México, señaló que la importancia de esa infraestructura radica en que ya está instalada, porque colocar un poste puede llevar entre dos y cinco años, pues se necesita tener liberado el derecho de vía.

En entrevista con MILENIO, Elizabeth Peña Jáuregui, titular de la Unidad de Promoción de Inversiones y Desarrollo del Promtel, dijo que en ese frente hay que revisar la normatividad con la CFE, pues esa infraestructura es muy importante incluirla y tenerla a disposición del sector para tener una buena conectividad.

Explicó que no solo se trata de la CFE, pues también está involucrada la Comisión Reguladora de Energía (CRE), por lo que ambas instituciones estudiarán los esquemas para el uso de esos recursos, los criterios de regulación en la homologación y las formas de aprovechamiento.

La funcionaria del Promtel aseguró que el tema es delicado porque hay que definir precios y el número de cables en postes y ductos; es todo un proceso, pues también se debe hablar con la Secretaría de Hacienda y principalmente generar la normatividad, la cual es necesario homologar.

“Hasta que no tengamos eso no se puede saber cómo poner a disposición de la industria la infraestructura; todo ello va amarrado, de lo contrario no serviría de nada”, dijo Peña Jáuregui.

De acuerdo con la CRE, el uso compartido de infraestructura para la provisión de servicios distintos para la que fue establecida es una práctica internacional común, que genera eficiencias y reducción de costos, lo que permite a los operadores aumentar su cobertura y ofrecer mejores precios a los consumidores.

Según la CFE, la red nacional de distribución eléctrica comprende más de 820 mil kilómetros de líneas y cerca de 11 millones de postes instalados en la red de distribución del país; Jaime Hernández, director de la misma CFE, ha señalado que a cambio de un pago establecido por el regulador, éstos pueden ser utilizados por concesionarios de telecomunicaciones.

En la Ley de la Industria Eléctrica está previsto que el acceso a la infraestructura eléctrica no debe poner en riesgo la seguridad y continuidad de la prestación de servicio eléctrico.

Los otros tres frentes de la política integral de infraestructura pasiva son el de la renta de inmuebles, los derechos de vía en las carreteras y vías férreas y el que incluye las recomendaciones a estados y municipios, en donde también se están dando los primero avances.

Peña Jáuregui, de Promtel, dijo que la puesta a disposición de los inmuebles del gobierno federal es el frente más avanzado, cuyo convenio con el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales se firmó en mayo pasado, y al momento ya hay más de mil solicitudes para tener acceso a los más de 10 mil 500 inmuebles.

Comentó que trabajan con algunos estados para que se sumen a la iniciativa de renta de inmuebles y se simplifiquen los trámites; la meta es sumar al menos cinco antes de que termine el sexenio.

Por ahora ningún estado se ha resistido, pues “si bien es muy pequeña la recaudación, eso les sirve para algo, no solo por el tema del dinero, sino por el de la conectividad; incluso ya ha llegado a escala municipal”.

Respecto a los beneficios que la industria puede tener con el programa de renta de infraestructura pasiva, el especialista en telecomunicaciones Salomón Padilla destacó que toda esa política les dará beneficios importantes, principalmente a las empresas que atienden en zonas rurales y semiurbanas.

Como en México hay pocos lugares donde poner antenas y cables, los miembros de la asociación estudian cuáles inmuebles pueden usar, pero esto apenas se está haciendo para zonas rurales; “el principal problema que enfrentamos son los derechos de vía, porque para colocar un poste o tender un ducto éstos son necesarios”.