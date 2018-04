Para el calor, vuelve el Festival de la Cerveza a La Laguna

Torreón, Coahuila

El 5 y 6 de mayo se llevará a cabo la segunda edición del Festival de la Cerveza Laguna.

Se contará con la participación de 24 expositores de cerveza artesanal procedentes de Saltillo, Durango, Chihuahua, Tijuana y Monterrey, con más de 300 marcas de cerveza distintas.

De igual manera se llevará a cabo de manera simultánea, la Copa Cerveza Laguna 2018, la competencia PROAM Nacional de Cerveza avalada por el BJCP.

"Las artesanales tienen 350 estilos donde se encuentran sabores a frutas, notas achocolatadas, amargas, lo que le da una redondez de sabor”.





En primer lugar, el Festival de la Cerveza tendrá como escenario el ex Centro de Convenciones Torreón, por Paseo de la Rosita y tendrá un costo de cien pesos, esperando a al menos dos mil visitantes.

“Es un evento socialmente responsable abierto a todo público, por lo que se invita a cerveceros, restauranteros, artesanos y músicos para que participen”, señaló Carlos Finck, presidente de la Camara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Laguna.

“La misión es dar a conocer nuevas propuestas de cerveceras artesanales, gastronomía, músicos y artesanos de La Laguna para apoyarlos en el posicionamiento de sus marcas dentro y fuera de la región".

En este evento participarán 24 expositores de cerveza artesanal procedentes de varias ciudades del país, que llevarán a 300 marcas de cerveza artesanal, se tendrán 15 expositores de comida, cafetería, y repostería local.

Habrá un mercado artesanal donde las personas interesadas podrán comercializar sus productos en un área donde habrá estacionamiento, áreas de sombra, seguridad.

En tanto que la Copa Cerveza Laguna 2018 busca reconocer y premiar la calidad de las cervezas artesanales en la región y en México, así como dar mayor profesionalismo cervecero a la región.

DUOPOLIO 'MATA' A PRODUCTORES

David Encerrado, cervecero lagunero, criticó que a pesar de que el consumo de bebidas artesanales va a la alza, el “duopolio” integrado por las principales empresas y los compromisos con las autoridades, ha frenado el crecimiento de la industria independiente.

Ya que limita la expedición de licencias para la venta de este producto, aseguró que tienen que recurrir a intermediarios para poder colocar entre los consumidores la oferta de la cervecera artesanal.

Además se desarrollará un mercadito artesanal de 30 mujeres y hombres y grupos musicales.



“La cerveza artesanal es una gama de texturas, aromas, sabores y la tradicional sólo maneja un estilo".

Cuestionado acerca del comportamiento en el consumo de este tipo de bebida, dijo que esta va creciendo de manera exponencial en el país, aunque no obstante esto, los productores se tienen que enfrentar a lo que llamó frenos” por parte del duopolio.

“Yo quise comprar un licencia de alcoholes y no me lo permitieron, ya que Cabildo ya las tenía vendidas a este duopolio. Nosotros al ser productores, tenemos permiso de fabricación y comercialización, pero en fábrica no podemos venderla”.

Explicó que el cliente los conoce debido a que prueban sus productos en bares donde tienen convenios de venta.

“Yo estoy produciendo actualmente tres mil litros al mes, no es nada a comparación con lo que produce las dos grandes empresas del país. Guadalajara y México son las ciudades que encabezan la producción de cerveza artesanal en el país".