CEO y cofundador de Uber renuncia

El presidente ejecutivo de Uber Technologies, Travis Kalanick, cofundador de una de las compañías de tecnología más influyentes de su generación, renunció bajo la presión creciente de los inversionistas sobre su liderazgo.

La salida de Kalanick cierra un periodo tumultuoso para la compañía de servicios de viajes más grande del mundo, que alteró la industria de los taxis y las regulaciones de transporte a nivel mundial con Kalanick a la cabeza.

"Me encanta Uber más que nada en el mundo y en este momento difícil en mi vida personal he aceptado la solicitud de los inversores de hacerme a un lado para que Uber pueda volver a construir en lugar de distraerse con otra pelea", dijo Kalanick en un comunicado reportado inicialmente por el New York Times y verificado por un portavoz de Uber.

Kalanick, de 40 años, se enfrentó a un mayor escrutinio en las últimas semanas luego de una investigación sobre la cultura y las prácticas en el lugar de trabajo en una empresa que ayudó a iniciar en el 2009 y que ahora es el emprendimiento más valorado del mundo.

Pero las solicitudes de cambios en la gerencia de la firma por parte de algunos de los mayores inversionistas de Uber fue lo que en última instancia obligó a Kalanick a renunciar, según una fuente familiarizada con el asunto.





