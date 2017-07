Productores de cebada en el estado, limitados e impedidos

Estado de México

Luego de afirmar que los productores de cebada están obligados a sujetarse a las necesidades de las empresas cerveceras, y que la siembra se hace con base en contratos y por eso no pueden desarrollarse más, Ernesto Borja Beltrán, presidente de la Asociación de Productores de Cebada del Estado de México, afirmó que otro problema que enfrentan es que no pueden hacer malta porque en nuestro país no existe la tecnología para ello; todo ese elemento es importado.

Dijo que la industria de esta bebida es un monopolio que ha impedido el desarrollo de los cebaderos en la entidad, y que en esto es precisa la intervención gubernamental para ofrecer otras alternativas a las más de mil 200 familias que se dedican a la siembra de esta planta monocotiledónea.

"Otras alternativas serían venderle a la industria forrajera, y otra que empecemos a darle valor a grado a la cebada mediante malteras pequeñas, a fin de abastecer la industria cervecera artesanal, porque ésta compra malta importada, ya sea de Europa, Estados Unidos, Canadá y hasta de Argentina, porque aquí no hay una planta que oferte malta mexicana; esos dos grandes acciones faltan", sostuvo Borja Beltrán.

"No hay libertad para generar lo que queramos porque la producción es mediante contrato, no más, y eso limita las ganancia para todos", afirmó el dirigente, quien destacó que ante ello necesitan apoyo oficial para poder crecer.

Comentó que el gobierno del Estado de México, mediante la Sedagro, apoya con 40 por ciento del costo de la semilla, y que requerirían un respaldo mayor para la adquisición de fertilizantes ya que "todos son importados y están sujetos a la variación de la paridad peso-dólar".

Refirió que además de que los precios de venta de la tonelada de cebada están estancados y tienen que competir con costos internacionales, los combustibles e insumos se han disparado. Otro problema que enfrenta el sector es la falta de tecnología para desarrollar más la producción, que actualmente es llevada a cabo en unas 20 mil hectáreas en toda la entidad.

"Necesitamos un pequeño margen para contar con mejor herramienta. El avance tecnológico no es tan bueno. Todas las máquinas trilladoras vienen de Estados Unidos y el promedio que compramos es chatarra", dijo el dirigente. Sostuvo que han tenido que adquirir "tractores que tienen cinco, 10 o hasta 15 años, y son los que compramos porque no tenemos economía para vehículos nuevos, aspersores con mayor calibración y, en suma, herramientas que sean más eficientes y que nos permitan obtener algún ahorro".

Destacó que estas y otras solicitudes las han planteado a autoridades para poder ampliar la siembra de cebada en la entidad.





MCLV