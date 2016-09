Juez desconoce convenio de reestructuración de deuda de Geo

Ciudad de México

La constructora mexicana de viviendas Geo dijo el miércoles que un juez dejó sin efecto la resolución mediante la cual aprobó el convenio de reestructuración de su deuda el año pasado, mientras se resuelve un recurso de apelación interpuesto por Fians Capital, uno de sus acreedores.

Geo, cuyas acciones reanudaron su cotización en diciembre luego de poco más de dos años de suspensión, logró en junio del 2015 la aprobación del convenio con el que acordó con la mayoría de sus acreedores la reestructuración de su deuda a través de la capitalización de los pasivos.

"Lo anterior no constituye una afectación a las finanzas de la compañía, por tratarse de un acto sub júdice, no consumado, por un monto que no resulta material", dijo la emisora cuyos títulos bajaron un 3.88 por ciento en la bolsa local a 8.42 pesos.

La compañía dijo que además cuenta con una reserva de acciones para hacer frente al pago de reclamos por parte de acreedores disconformes con el plan de reestructuración aprobado por el juez.





CPR