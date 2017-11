¿Casa nueva o usada? 9 puntos para elegir mejor

Ciudad de México

Usando la lígica, decidir entre comprar una casa nueva o una usada, podría parecer fácil, ya que se tiene la creencia de que lo nuevo es mejor, pero no siempre es así.

Para saber a qué lado de la balanza irte, el portal inmobiliario Vivanuncios comparte algunos consejos para revisar ambos caso para que puedas elegir la mejor opción y lo que más te conviene:

1. Estructura

Nueva

Obtienes el lujo añadido de adquirir una vivienda nueva desde los cimientos. Todo lo puedes estrenar, aunque también puede rondarte la idea de qué tan segura puede ser una construcción moderna frente a una ‘hecha a la antigua’.

Usada

Muchas casas de segunda mano han demostrado resistir el paso del tiempo, de modo que su estructura permanece en muy buen estado a pesar de los años, e incluso, de temblores y otros fenómenos naturales o demográficos. No obstante, podría necesitar renovaciones en poco tiempo.

2. Ubicación

Nueva

Aunque hoy en día el boom inmobiliario en zonas céntricas de ciudades como Ciudad de México, implica la construcción de desarrollos con muy buena ubicación, vale la pena analizar qué tan dispuesto estás a vivir en un área bulliciosa y con bastante tránsito local.

Usada

El lado positivo de comprar una casa en colonias aledañas a las zonas más céntricas, es que se puede conservar cierta cercanía a la ciudad sin sacrificar tu tranquilidad. Antes de tomar una decisión, analiza a qué quieres darle prioridad y pon en la balanza las implicaciones para tu bolsillo y para tu bienestar.

3. Precio

Nueva

Si compras en preventa el precio puede ser de hasta 15 a 30 por ciento más barato que cuando la obra está terminada, todo depende de la fase en la que hagas la adquisición. Sin embargo, también es cierto que una casa nueva en la misma zona te puede costar hasta 20 por ciento más que una usada.

Usada

Comprar en preventa puede beneficiarte en precio, pero perjudicarte en tiempo de entrega ya que podría pasar un buen tiempo para que puedas mudarte a tu depa nuevo, sobre todo, si compraste desde el inicio de la construcción. Un inmueble con más de 20 años de uso te permitirá negociar el precio (porque podría requerir renovaciones) y con ello obtener un poco de ahorro.

4. Tamaño

Nueva

El aumento del precio de vivienda en México, sobre todo en zonas céntricas, pareciera ser inversamente proporcional a su tamaño. Según cifras de la Sociedad Hipotecaria Federal, a inicios de 2017 el precio promedio de una vivienda en el país rondaba los 745 mil pesos, y esto se elevó cerca de 5 por ciento respecto al año pasado.

Usada

Una de los principales atributos de las casas de segundo uso es su tamaño, muchas de ellas ofrecen más de los 40 o 50 metros cuadrados que la mayoría de los desarrollos brinda. Expertos afirman que una propiedad usada puede medir hasta 30 por ciento más que una nueva.

5. Estilo

Nueva

Hay desarrollos en los que existe la posibilidad de elegir acabados, tipo de piso, cancelería, clósets y otros detalles para personalizar tu espacio. En una casa de segunda mano, tendrás que aceptar y adecuarte al diseño que ya tiene, o bien, destinar desde el principio un presupuesto para remodelar.

Usada

Las casas de época tienen cierto encanto tanto para inversionistas, como para inquilinos. Pueden tener usos muy buenos: restaurantes, galerías, etcétera. Zonas como el Centro Histórico, Coyoacán, y Santa María la Ribera son ejemplo del buen negocio que resulta comprar, remodelar y revender.

6. Nivel de mantenimiento

Nueva

Lo que se espera es que una casa nueva requiera un bajo nivel de mantenimiento por lo menos en 5 o 10 años. En teoría todo debe estar en óptimas condiciones a la entrega. ¡Ojo! Esos términos se deben establecer previamente en el contrato de compraventa y, pese a ello, nada te exenta de los ‘vicios ocultos’, es decir, esos detalles estructurales que surgen aun en una casa nueva.

Usada

Si estás tentado a comprar un inmueble clásico para generar utilidades en reventa o solo para vivir con estilo, sólo asegúrate de que los gastos de renovación no excedan el 10 por ciento del valor total de la casa. No te arriesgues a que no te lo quiera pagar el mercado o a que el ahorro que obtuviste en precio, se vaya en ponerla a funcionar correctamente otra vez.

7. Amenidades y servicios

Nueva

Los edificios de viviendas en la actualidad ofrecen un amplio espectro de amenidades y servicios: desde roof garden, gimnasio y alberca, hasta guardería o sala de cine. La oferta se rige bajo el precepto de mejorar el estilo de vida de sus habitantes.

Usada

Una casa o departamento de segundo uso difícilmente tendrá ese tipo de atractivos, aunque muchas veces, un inmueble ‘viejo’ suele tener la virtud de una buena ubicación y, por lo tanto, de un fácil acceso a áreas públicas de esparcimiento y transporte.

8. Cuota de mantenimiento

Nueva

En casa o departamentos nuevos, sobre todo en condominios, la cuota de mantenimiento se puede elevar, más aún, cuando se cuenta con amenidades como las mencionadas anterioriormente. El pago mensual puede comenzar en mil 500 pesos y superar los 5 mil pesos.

Usada

En un conjunto habitacional con más años de antigüedad esta cuota normalmente es mucho menor al haber menos servicios por mantener. Por eso, antes de comprar la casa que aparenta ser la de tus sueños, es importante considerar este pago que tocará tu puerta cada 30 días.

9. Legalidad del inmueble

Nueva

Es vital que consideres revisar el aspecto legal de tu compra tanto en vivienda nueva y usada. Si estás considerando comprar una nueva, investiga a la desarrolladora, checa su reputación en Profeco. El contrato que firmes con ella, debe contener información detallada de la propiedad que estás adquiriendo, fecha de entrega y penalizaciones en caso de que alguna de las partes incumpla.

Usada

También es necesario que revises que el vendedor realmente sea dueño único de la propiedad o si comparte ese estatus con otras personas; además de que no esté hipotecada la casa. No te dejes llevar por las apariencias.









CPR