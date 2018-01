Exportación de carne de cerdo a EU podría aumentar hasta 144%

Ciudad de México

Después de que Estados Unidos anunciara la entrada de carne de cerdo procedente de todos los estados de México, la Confederación de Porcicultores Mexicanos (CPM) señaló que las exportaciones de ese producto podrían crecer hasta 144 por ciento, es decir 300 mil toneladas anuales.

En entrevista con MILENIO, el presidente del organismo, José Luis Caram Inclán, indicó que al reconocer a México como país libre de fiebre porcina clásica, genera que el sector tenga más movilidad dentro del país para acceder a plantas que ya están autorizadas para la exportación y tener más producto para poder competir.

Comentó que en 2017 se exportaron al país vecino del norte alrededor de 123 mil toneladas, que representarán un 8.7 por ciento de la producción nacional.

"En el corto plazo podríamos disponer de un cierto tonelaje, quizás de hasta 300 mil toneladas, derivadas hacia las plantas ya autorizadas para exportación de estados que no podían distribuir su producto a los autorizados y mucho menos podían mandar a Estados Unidos ", dijo.

Señaló que más que empresas, las zonas de producción serán las más beneficiadas, ya que la restricción que se tenía decía que solamente el cerdo nacido, criado engordado y matado en éstas podía mandarse a EU.

"Los porcicultores ya no tenían que mandar y no se podía traer de Veracruz a Jalisco, ni de Michoacán a Guanajuato, porque a ese cerdo le quitaban la autorización de mandarlo, hoy con este reconocimiento eso ya no es impedimento, por eso más que empresas son zonas las más beneficiadas", resaltó.

Caram reconoció que esta nueva medida brinda a México otro esquema de negocio y de valor agregado que se le puede dar a la porcicultura nacional, además ofrece una oportunidad de crecimiento para el sector.

Indicó que el porcentaje de importación de EU, es que al cierre de 2017 estarán rebasando las 750 mil toneladas de carne, y al tener una visión diferente de negocio para poder exportar, "seguramente podremos aumentar la producción nacional tanto para consumo interno como para exportación, entonces bajarán las importaciones".

Recordó que el principal receptor de carne de cerdo es Japón, a donde se envían 180 mil toneladas, mientras que a EU se mandaron 123 mil toneladas.





CPR