CANIRAC capacitará a restauranteros de Edomex

Toluca

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) en el Estado de México, Pablo Durán Gallastegui, informó que en los próximos días capacitarán a los dueños de los establecimientos en el tema de mejores prácticas para que la Secretaría de Salud los certifique y evitan las inspecciones sin fundamento.

"Este programa es en conjunto con la Secretaría de Salud y a través de las prácticas higiénicas dentro de las instalaciones, obtendremos una certificación. La idea es tener una especie de venia por el manejo adecuado de alimentos y la autoridad no nos visite tan seguido y haga las inspecciones aleatorias lo más justas posible".

Este curso –aclaró- no está dirigido a los establecimientos que generan malas prácticas, los cuales normalmente son informales y muchas veces no pueden verificarse porque no tienen un domicilio, razón social o RFC; sino a los negocios formales.

Actualmente –expresó- existen muchos negocios informales en los que por aparente desconocimiento no actúan las autoridades, por ello es necesario certificar las buenas prácticas.

"La intención es enfocarnos a dar un mejor servicio, que es nuestra especialidad y no estar preocupados por recibir de forma aleatoria a la autoridad sin una razón justificada".

LC