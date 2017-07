Primer semestre del año no ha sido favorable: Canirac

Toluca

Pablo Durán Galastegui, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) del Estado de México, señaló que contrario a lo que esperaban el primer semestre del año no fue muy bueno para el sector, pues están tres o cinco por ciento abajo de las ventas del periodo pasado. "No reportamos número positivos, algunos salimos en ventas promedio al año pasado y a veces inferiores, lo cual no genera un crecimiento como tal en la industria".



Indicó que las vacaciones de veranos son una época difícil para el sector, si bien se ven beneficiados algunos destinos turísticos de la entidad, otros como la zona metropolitana de Toluca, donde la gente aprovecha este periodo para salir de su rutina, tienen una disminución en sus ventas. "Lo que resta de julio y agosto no nos favorece".

Esperan que lo que resta del ciclo las ventas mejoren, especialmente porque aprovecharán todas las festividades de septiembre, día de muertos, noviembre y diciembre con las posadas y demás. "Si hacemos un promedio estuvimos por debajo del año pasado".

