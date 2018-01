Candidatos olvidan la vejez de la población: Aristóteles Núñez

México

El ex jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez, alertó sobre la necesidad de fortalecer el marco fiscal para hacer frente a las necesidades de la población que envejecerá y será mayoría, y destacó que ningún candidato por la Presidencia ha tomado esto en cuenta.

“A partir de 2050 la población va a envejecer y eso implicará un gran reto para temas de salud, de pensiones y un gran reto para infraestructura. Necesitamos instituciones geriátricas y esa institución se tiene que pagar”, aseguró en entrevista con Carlos Marín para El asalto a la razón.

“Para eso no nos estamos preparando y ninguno de los candidatos tiene esa idea en la cabeza de empezar a generar hoy las medidas y las estrategias para crear esos fondos”.

No obstante, el ex jefe del SAT y ahora consultor, aclaró que es necesario entender que el gobierno no puede proveerlo todo, pues los ciudadanos se tienen que desarrollar y con eso generar riqueza y productividad, así como ingresos suficientes para salir adelante por sí mismos, pues cuando se mete a ser demasiado rector de la economía, se limita a las personas.

Tenernos un sistema paternalista donde el gobierno quiere proveer todo, “por esa premisa hoy estamos descontentos, desanimados, enojados porque el gobierno no ha sabido satisfacer todas nuestras expectativas, pero además las ha alimentado en demasía y no las puede cumplir”, sostuvo.

“El ciudadano en México se tiene que poner a trabajar y el trabajo no lo da el gobierno, lo dan los particulares, los que invierten, los que generan riqueza, los que producen. Entonces tenemos que generar condiciones para que los que invierten produzcan, generen lucro, sueldos, empleos y bienestar en la sociedad”, abundó.

Competitividad

Ante la reforma fiscal en Estados Unidos, el ex funcionario dijo que ésta tendrá muy poca repercusión en México, con un efecto moderado o nulo, porque sin duda el bajar los impuestos a las grandes empresas de 35 a 21 por ciento es un gran aliciente, pero eso no se puede hacer en México ni le conviene porque la competitividad no se pierde.

“México tiene una competitividad que no es fiscal. La competitividad de México afortunada o desafortunadamente, son los costos laborales. Si alguien quiere migrar sus plantas o empresas, allá le va a costar cinco o seis veces más caro”.

Además, “la plataforma logística que tiene México es más competitiva porque ellos ya están saturados y eso hace que los costos se incrementen”, y a eso se agrega que “nuestra moneda en su depreciación contra el dólar hace que los costos de producción que son en pesos hagan que la producción sea más barata.

Sin embargo, apuntó Aristóteles Núñez, sí tiene que generalizarse el IVA, pero se tiene que resarcir a ese grupo de la sociedad en el que generará una disminución de su poder adquisitivo, que es alrededor de 60 por ciento de los que tienen un ingreso menor a seis salarios mínimos (menos de 15 mil pesos al mes).

El antes titular del SAT sostuvo que los estados solo recaudan 14 de cada 100 pesos que les son asignados, los 86 restantes provienen del presupuesto federal, debido a que las entidades no han madurado en sus aparatos recaudatorios por no asumir los costos políticos. Derivado de esto, dijo que lo que pasó en Chihuahua sucede en todas las entidades desde hace décadas.

“Hay mecanismos discrecionales, ningún gobernador distinto de Chihuahua levantó la mano para decir: quitemos ese mecanismo, es más, ni el de Chihuahua lo dijo, dijo: denme el dinero”.

Recaudación positiva

El jefe del SAT, Osvaldo Santín, aseguró que la meta de recaudación tributaria de 2.74 billones de pesos para 2017 se superó y anticipó que los datos de enero traen un comportamiento “muy positivo”.

Dijo que al SAT no le corresponde elaborar la política fiscal, pero cuida que las empresas con operaciones internacionales no erosionen la base sobre la cual pagan los impuestos mediante la transferencia a otras jurisdicciones con tasas impositivas más bajas.