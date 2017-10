Plantea Canadevi agilizar permisos de usos de suelo

Monterrey

Una propuesta de reformas a la Ley de Desarrollo Urbano donde se beneficie la agilización de permisos de uso de suelo comercial en avenidas principales, presentó este martes la Cámara Nacional de Vivienda (Canadevi)

Tras presentar el documento en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, Fernando González, presidente de Canadevi Nuevo León, declaró que proponen que haya flexibilidad en cuanto a los usos de suelo de comercio con la intención de que las licencias se otorguen en un plazo de algunas semanas, en vez de dos a tres años como sucede actualmente.

Expresó que la entrega de este documento se debe a que considera que la actual ley está llena de contradicciones y no fomenta el crecimiento, sino que lo deteriora, por lo que sugieren modificaciones en 10 temas.

"La ley abarca desde los usos industriales donde necesitamos estar muy atentos, queremos que la industria siga creciendo, que no se obstaculice y se limite la instalación de nuevas industrias tanto locales como extranjeras, también incluye temas donde pedimos flexibilidad a los usos de comercio porque es un comercio de servicio, no es un comercio por cada una de las especialidades. Lo que sí queremos es que si hay un permiso de limpieza facial, o hay un servicio de tintorería, pues que no se tenga que pedir un permiso para cada uno y que nos tardemos de uno a dos años para obtener ese permiso.

"También queremos que se siga fomentando la inversión en Nuevo León, al año se invierten más de 70 mil millones de pesos y se mantiene una planta laboral de cerca de 400 mil empleos, entonces queremos y propusimos un modelo de gestión ágil y hábil para que podamos en vez de tardarnos tres años en sacar trámites y permisos para cualquier índole, ya sea industrial, comercial o habitacional, que lo podamos hacer en cuestión de semanas", declaró.

Dijo que acudió a entregar la iniciativa en representación, además de Canadevi, de Caintra, Canaco, Coparmex, el Cluster de Vivienda, la CMIC y Caprovi, con la intención de colaborar en la mejora de la Ley de Desarrollo Urbano.

"Necesitamos una ley congruente, una ley transparente, una ley que fomente el crecimiento y sobre todo la calidad de vida de las familias, de los ciudadanos, de los nuevoleoneses, y en eso es en donde nosotros estamos convencidos.

"Por último la petición es de que sean muy responsables, muy profesionales, claros y transparentes para que esta ley pueda ser congruente y balanceada que realmente pueda ayudarnos a mejorar la calidad de vida de los nuevoleoneses", declaró.