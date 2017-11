Funcionan cajas de ahorro, pese a ser señaladas por Condusef

Guadalajara

Luego de que el lunes pasado se diera a conocer que en Jalisco operan 12 cajas de ahorro que están impedidas para captar dinero de parte de los ahorradores y que se encuentran en riesgo de insolvencia, algunas siguen operando, otras están cerradas y otras más fueron absorbidas.



Miguel Navarro, presidente del Consejo de Administración de la Caja Popular Atemajac, una de las de mayor presencia en el estado, señaló que lista dada a conocer por Condusef no está actualizada.



Agregó que para el sector fue sorpresivo la alerta que hizo la Condusef.



El directivo explicó que algunas cajas tienen tiempo que no operan y otras como la de Santa Rosa de Lima fue absorbida por la Caja Popular Atemajac.



Miguel Navarro agregó que faltó comunicación y actualización a la lista dada a conocer por la Condusef y emitida por la CNBV.



Explicó que cuando una caja de ahorro se encuentra en insolvencia y por lo tanto impedida para captar recursos puede ser fusionada por otra.



"Ya hizo su revisión ya le dijo la Bancaria que no puede regularse pero le dices tienes que hacer la transmisión de activos y pasivos con una cooperativa regulada y que no haya afectación en los ahorros de los usuarios y que no haya una erogación adicional del costo", explicó.



Asimismo aseguró que las cajas de ahorro cuentan con un fondo de garantía que les permite garantizar los recursos a los ahorradores en caso de insolvencia.



"Tiene que entrar el pago a ahorradores y hay un fondo de garantía para esto siempre y cuando no tengan un adeudo", dijo.



La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó el lunes pasado que 12 cajas, que tiene en conjunto a 56 mil 388 ahorradores, podrían estar en riesgo su patrimonio.



La delegada en Jalisco de la Condusef, Ana Esthela Durán Rico, explicó que en Jalisco hay 51 cajas de ahorro autorizadas y 12 se encuentran en una situación de clara insolvencia.



"Estas cajas están impedidas para captar, se encuentran en una situación de clara insolvencia o posible quiebra o no les permitieron en su momento evaluarse conforme a los plazos establecidos", dijo.



Aclaró que el proceso de inspección aún no termina y lo realiza la CNBV.



"La información que nosotros tenemos es directamente de la CNBV lo que nos permite ofrecer esta información, no es una situación que Condusef rescate de las cajas, nosotros no las evaluamos, nosotros no las supervisamos, ellos son los que se encargan de supervisar y evaluar y ponerles la palomita o crucecita".



"Quizá no se ha concluido el proceso de observación y validación, esperemos que en unas semanas o meses la CNBV diga qué es lo que está sucediendo y qué es lo que procede", dijo.

SRN