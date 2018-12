Cachín Cachín digitaliza cupones de descuento

Cristina Ochoa

Cachín Cachín puede sonar como el inicio de una porra estudiantil, pero no es así, por el contrario, se trata de una muy ingeniosa aplicación que hace un mes lanzaron José Aguirre y su hijo, con la cual esperan transformar la forma en las que las personas y las empresas hacen uso de los cupones de descuento.



“Nuestras vertientes son los usuarios y franquiciatarios que son básicos para nuestro modelo de negocios, porque ellos conocen y tienen la idea clara de qué productos y qué localidad son los que la gente prefiere”, expuso Aguirre en entrevista con MILENIO.



El fundador, comentó que el objetivo es que los anunciantes contraten el servicio de la plataforma donde aparecerán cupones de descuento a los cuales podrán tener acceso los usuarios registrados en ella.



El directivo expuso que los usuarios al bajar la aplicación y compartirlo con sus conocidos reciben puntos de recompensa, mismos que se pueden canjear por regalos.



“Hemos ayudado a incrementar las ventas (de los comercios) porque aunque tengan un medio para promover sus programas de lealtad, nosotros somos uno más y sin duda, el uso de cupones se ha incrementado en el país”, sostuvo.



José Aguirre dijo que la plataforma se encuentra en una fase de crecimiento y actualmente se encuentra en un proceso de evaluación en 50 ciudades para su incursión con distintos franquiciatarios; en total se encuentran en la plataforma 4 mil 500 puntos de venta registrados a nivel nacional, sin embargo, aseguró que aún no calculan el porcentaje de cupones canjeados con el uso de la aplicación.



“Nuestros primeros anunciantes fueron algunos restaurantes de Alsea, paulatinamente estamos incrementando nuestra cartera de usuarios”, aseguró el directivo.



Detalló que a través de la aplicación el usuario va recibiendo las ofertas de acuerdo con la localidad en la que se encuentre, a través de notificaciones que se relacionan con sus intereses. “Hemos trabajado cerca de un año y medio con 35 personas para desarrollar todo el servicio”, dijo.



El fundador de Cachín Cachín, dijo que el sector de alimentos y bebidas, salud y belleza, así como el de entretenimiento son los que han mostrado un mayor interés en colaborar con ellos.



“Antes la publicidad de los productos se hacía totalmente en papel, la evolución digital lo ha hecho que todo sea más accesible y directo”, concluyó.



Y ADEMÁS



PLATAFORMA EN CRECIMIENTO

José Aguirre dijo que la plataforma está en una fase de crecimiento y actualmente se encuentra en un proceso de evaluación en 50 ciudades para su incursión con distintos franquiciatarios.



En total se encuentran registrados 4 mil 500 puntos de venta a nivel nacional, sin embargo, aseguró el fundador que aún no calculan el porcentaje de cupones canjeados a partir del uso de la aplicación.



“Nuestros primeros anunciantes fueron algunos restaurantes de Alsea, como Burger King, Domino’s Pizza, Starbucks, entre otros; paulatinamente estamos incrementando nuestra cartera”, aseguró el directivo.



El sector de alimentos y bebidas, salud y belleza, así como el de entretenimiento son los que han mostrado un mayor interés en colaborar con ellos, dijo el fundador de Cachín Cachín.