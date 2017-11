¿Cómo conseguir las mejores ofertas en el Buen Fin 2017?

Ciudad de México

No todo lo que brilla es oro y en el Buen Fin, mucho menos. Comprar con descuento parece cosa fácil pero en la práctica no lo es, y menos cuando todas las vitrinas de los centros comerciales anuncian “jugosos” descuentos e “irresistibles” promociones; así que toma en cuenta estas recomendaciones que te ayudarán a conseguir las mejores ofertas durante “el fin de semana más barato del año”.

Planea. ¡Por favor, no bosteces! De verdad, planear es la base de las compras inteligentes. Haz una lista de los productos que te gustaría comprar y sus características, pues así tendrás muy claro cuáles son las ofertas que saldrás a buscar, de lo contrario serás un cazador tirando al aire. No es lo mismo decir que quieres una cámara digital a saber exactamente qué tipo de cámara quieres.





Paciencia. Con lista en mano, el siguiente paso es buscar las tiendas donde venden ese producto para poder comparar precios. Esto lo debes hacer ¡ya!, pues así sabrás si la tienda realmente bajó los precios para el Buen Fin. No tengas miedo de revisar precios en tiendas donde nunca has comprado, podrías llevarte una grata sorpresa. Si no tienes tiempo para peregrinar tienda por tienda, usa los sitios de internet de las tiendas para hacer las comparaciones.









Usa las redes sociales. Sigue en Facebook y Twitter a las tiendas donde planeas comprar, pues algunas publican ahí las ofertas que tendrán durante esos días. También hay cuentas en Twitter que se dedican justamente a publicar ofertas que van cazando, como @Descuentos, @AtrapaloMexico y @ofertadeo.





Levántate temprano. Si vas a ir a una tienda a hacer tus compras, la recomendación es llegar temprano. No sólo te asegurarás de encontrar lo que estás buscando, sino que podrás moverte a tus anchas por toda la tienda, habrá personal disponible para ayudarte a resolver dudas y asesorarte, además evitarás filas largas; y si vas a comprar ropa o zapatos, tendrás los probadores sólo para ti.





Amazon prime. Si vas a comprar por internet y planeas hacerlo en Amazon, valora hacerte un cliente Premium. Los clientes que cuentan con este servicio tienen envío gratis en un día dentro de la Ciudad de México, Guadalajara, Querétaro y Puebla, en artículos elegibles en inventario enviados por Amazon México; también envío gratis en dos días hábiles para direcciones en la mayor parte del país, entre otros beneficios. Si no eres cliente Premium, date de alta, el primer mes de prueba es gratuito y puedes darte de baja sin costo.









Lee los términos y condiciones: Que la prisa por comprar no te gane. Revisa los términos y condiciones de tus compras por internet, porque a veces los costos de envío o devoluciones terminan arruinando la promoción.

No es obligatorio comprar algo. Aunque parezca broma, la “presión” por aprovechar las ofertas del Buen Fin puede provocar que compres cosas que no necesitas y que ni siquiera deseas, sólo por el hecho de que tiene 10 por ciento de descuento. Si no encuentras una oferta que realmente valga la pena y no se trata de algo que realmente necesites, simplemente no compres nada. Tu cartera te lo agradecerá.





