Daniela García

El Buen Fin estaría dejando una derrama económica por 9 mil 989 millones de pesos este año en Nuevo León, estimó el presidente de Canaco Monterrey, Jorge Emilio Garza.

En rueda de prensa, el dirigente del comercio organizado en la entidad dio a conocer que esta cifra significa un crecimiento de 5 por ciento en comparación con el 2017, sobre todo considerando que actualmente el país tiene una inflación importante, de 5 por ciento, lo que termina impactando las ganancias estimadas en el comercio en la fecha del Buen Fin, que este año se llevará a cabo del 16 al 19 de noviembre.

"Hay que considerar que tenemos una inflación fuerte, del orden del 5 por ciento. Que lógicamente se incluye en los números que estamos considerando dentro de las expectativas de lo que esperamos de ventas en el estado", aseguró el también empresario.

En cuanto a comercios participantes este año en la entidad, Garza estimó que tendrán un crecimiento de 10 por ciento en comparación con los que se registraron el año pasado, llegando a sumar 39 mil establecimientos.

De acuerdo a la Canaco Monterrey, el evento ha llegado a tener presencia digital y un alcance en redes sociales muy importante, lo que demuestra el interés que tienen los consumidores regiomontanos por participar en El Buen Fin.

​Garza hizo un llamado a los regiomontanos a realizar sus compras navideñas y de fin de año en esta temporada del Buen Fin, para promover el mercado y el consumo nacional.

"Sentimos que no hay necesidad de que vayan al extranjero a realizar sus compras, teniendo problemas de inseguridad para ir a la frontera y con un tipo de cambio que no quiere bajar de 19 pesos. Es mejor realizar sus compras en el comercio organizado de Monterrey y su área metropolitana. Tiene mejor precio, no hay inseguridad, y pueden tener la garantía que ofrecen los negocios de productos en Monterrey", argumentó.

Finalmente, invitó a aquellos establecimientos que no se han registrado para participar en el Buen Fin a que se acerquen a las plataformas digitales que ofrece la Canaco regia para darse de alta de manera fácil y rápida.





​