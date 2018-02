Broadcom sube oferta por Qualcomm a 146 mmdd

Nueva York

Broadcom elevó su oferta de adquisición por Qualcomm a cerca de 146 mil millones de dólares, incluida deuda, ya que el fabricante de chips con sede en Singapur trata de asegurar el respaldo antes de un referendo de facto el próximo mes sobre lo que sería el acuerdo de tecnología más grande de la historia.

Bajo la “mejor y última” oferta, los accionistas de Qualcomm recibirán 82 dólares por título —60 en efectivo y el resto en acciones— en comparación con la propuesta de 70 dólares por acción presentada en noviembre.

La oferta representa una prima de 54 por ciento sobre el precio promedio de volumen ponderado de las acciones a 30 días de Qualcomm.

Las acciones de Qualcomm cayeron 2.6 por ciento en las operaciones de final de la mañana, mientras que las de Broadcom subieron más de 3 por ciento.

La nueva propuesta también incluye una “comisión por retraso”, cuyo valor no se dio a conocer, si el acuerdo no se cierra dentro de un año posterior a su anuncio. Broadcom agregó que pagará una comisión significativa de terminación, sin especificar el monto. Las dos medidas se diseñaron para tranquilizar a los inversionistas de que la combinación obtendrá la aprobación regulatoria.

La nueva oferta de Broadcom desencadenará lo que se espera sea una de las peleas más amargas de adquisición hostil que ocurre en la historia reciente de fusiones y adquisiciones.

Los accionistas de Qualcomm se reunirán el 6 de marzo para votar sobre un plan respaldado por Broadcom para sacar y reemplazar a todo el consejo de administración del fabricante estadunidense de chips, lo que allanaría el camino para un acuerdo si recibe la aprobación.

La combinación, a la que Qualcomm se opuso firmemente, crearía un gigante de los semiconductores posicionado como líder del mercado en todo tipo de cosas, desde la producción de chips para teléfonos móviles hasta vehículos eléctricos de siguiente generación.

Es poco probable que la nueva oferta pueda impresionar a Qualcomm, de acuerdo con personas cercanas a la compañía con sede en San Diego. Pero admitieron que la empresa podría sentir la presión de los inversionistas para que participe con Broadcom si la nueva oferta está a un nivel de 80 dólares por acción.

Hock Tan, director ejecutivo de Broadcom, dijo en una entrevista que su historial de acuerdos multimillonarios debería tranquilizar a los inversionistas de Qualcomm.

“Estudiamos todo y puedo decirles que no haríamos esta oferta si no estuviéramos seguros de que se puede hacer”, dijo Tan al Financial Times.

El ejecutivo hambriento de acuerdos acusó a Qualcomm de utilizar tácticas alarmistas y de difundir temores falsos sobre un posible bloqueo por parte de los reguladores de competencia a la combinación prevista.

Tan agregó que Broadcom ya habló con una serie de reguladores sobre la propuesta de adquisición y que el grupo está listo para vender las unidades que se traslapan para que se apruebe la transacción. “No es un problema antimonopolio lo que no se puede resolver”, dijo.

Tan dijo que Broadcom no quiso dar a conocer la tarifa de disolución, ya que primero le gustaría que Qualcomm participe con ellos, pero señaló que están dispuestos a pagar “una suma considerable “en el caso poco probable de que se llegara a bloquear el acuerdo”.

Personas cercanas a Tan dijeron que el ejecutivo malasio de 65 años estaba decidido a lograr el acuerdo de una forma amigable. Dijeron que estaría listo para retirar una lucha por poderes con la que se busca eliminar al consejo de directores de Qualcomm y reemplazarlos con un nuevo conjunto de candidatos que nominó Broadcom.

“Seguimos con la esperanza de que decidan participar con nosotros para el beneficio de sus accionistas”, dijo Tan el lunes en una carta a los accionistas. “Sin embargo, retiraremos esta propuesta y abandonaremos nuestra búsqueda por Qualcomm inmediatamente después de su próxima reunión anual, a menos de que logremos llegar a un acuerdo definitivo o se elija la lista de candidatos de Broadcom”.

La dirección de Qualcomm argumenta constantemente que la oferta de Broadcom es oportunista, dado que el precio de las acciones del fabricante estadunidense de chips tuvo una disminución a causa de una serie de problemas que la compañía tiene confianza que podrá resolver a su debido tiempo.

Qualcomm está inmerso en un pleito legal con Apple por una serie de asuntos, entre ellos las regalías de los chips y también participó en una adquisición por 39 mil mdd de su rival holandés, NXP. La compañía estadunidense dijo que una vez que se lleguen a resolver esos problemas, en conjunto con el lanzamiento de la red 5G —un estándar inalámbrico que conectará una gama mucho más amplia de dispositivos— el precio de sus acciones aumentará.

Patrick Moorhead, analista de Moor Insights & Strategy, dijo a finales de enero que cuando se trata de 5G “Qualcomm es la única opción disponible”, ya que tiene una ventaja de 12 a 24 meses sobre rivales como Intel.

Además, Qualcomm argumentó en repetidas ocasiones que una fusión con Broadcom se enfrentaría a obstáculos regulatorios casi insuperables.

“Esa es la razón por la que hemos rechazado el intento de Broadcom de adquirir Qualcomm a un precio oportunista y extremadamente bajo, con un camino regulatorio altamente incierto, quizá imposible de superar”, escribió en enero su consejo de administración en una carta a los inversionistas.

Un grupo de fabricantes chinos de smartphones, entre ellos Xiaomi y Vivo, expresaron el mes pasado su oposición a la adquisición de Qualcomm por parte de Broadcom, con el argumento de que una combinación tendría un impacto negativo sobre ellos.