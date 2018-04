Rechaza presidente de BP "gasto indisciplinado"

La oferta de petróleo será abundante y probablemente los precios sigan bajo presión en el largo plazo, de acuerdo con el presidente saliente de BP, quien dijo que no se deben relajar los esfuerzos de la compañía para tener menores costos.

Carl-Henric Svanberg, el sueco que dejará su cargo a finales de este año, dijo que BP “todavía trabaja con el supuesto de que este será un mundo con una abundancia de petróleo”, a pesar del reciente endurecimiento del mercado de crudo.

El Brent, la referencia internacional, subió a más de 75 dólares por barril por primera vez en cuatro años, lo que refleja la creciente demanda, las restricciones de la oferta por parte de las naciones productoras de la OPEP y de Rusia, y la preocupación por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

Eso alimenta un resurgimiento de la rentabilidad de las compañías de gas y petróleo más grandes del mundo, varias de ellas anunciaron fuertes incrementos en sus utilidades del primer trimestre que presentaron la semana pasada. BP presentará sus resultados el martes.

Sin embargo, Svanberg, quien ha sido presidente durante ocho años, dijo que no hay vuelta a la poca disciplina de los gastos que caracterizó a la industria hasta que se desplomaron los precios del petróleo desde más de 100 dólares por barril en 2014.

“El supuesto fundamental es que esta no va a ser una situación de precios fáciles”, dijo Svanberg al Financial Times. “Por lo tanto, el equipo se enfoca al extremo en asegurarse de que, en esta ocasión, si el precio del petróleo aumenta, no se permita que los costos suban, sino mantenerse alerta”.

Desde 2013 BP recortó 46 por ciento sus costos unitarios de producción y redujo un tercio el gasto de capital. Bob Dudley, su director ejecutivo, estableció el objetivo de bajar el punto de equilibrio del grupo —el precio del petróleo que necesita para cubrir los dividendos y la inversión de capital— a menos de 40 dólares por barril en cinco años, desde alrededor de 50 dólares el año pasado”.

Los rivales de BP, como Royal Dutch Shell y Total, realizaron recortes similares, lo que les permite obtener la misma cantidad de utilidades con los precios actuales del petróleo como cuando se encontraba a 100 dólares por barril.

La mayoría de los grandes grupos de gas y petróleo hace eco de la retórica de Svanberg sobre la necesidad de mantener la disciplina de gasto, dada la posibilidad de un crecimiento de la oferta del esquisto estadunidense, y la reducción a largo plazo de la demanda de petróleo a partir del incremento de la energía renovable y los vehículos eléctricos.

Sin embargo, Svenberg considera que hay pocas amenazas de que ocurra una caída precipitada de la demanda del petróleo, y señala los pronósticos de la Agencia Internacional de Energía de que, incluso si el mundo cumpliera con el acuerdo climático de París, todavía habría necesidad de 95 millones de barriles de petróleo al día en 2040.

“Incluso más de 20 años después, el mercado mundial de gas y petróleo será similar a lo que tenemos en la actualidad”, dijo. “No está desapareciendo frente a nosotros”.