¿Qué no hacer durante el Buen Fin?

Cuando hay ofertas es fácil dejarnos llevar por el impulso y cometer errores, por eso, enlistamos algunos que debes evitar cometer durante tus compras en el Buen Fin.

Comprar lo que no necesitas. Es importante no dejarnos deslumbrar por los descuentos y adquirir sólo lo necesario. Para hacerlo, cuestiónate si en verdad lo necesitas o si solo lo quieres comprar porque está en promoción.

Superar tu tope de gastos. Por muy buena que sea una oferta, si ya gastaste todo lo que tenías presupuestado, lo mejor es no seguir comprando y evitar endeudarte. Si no sabes cómo calcular tu límite de gastos, nosotros te decimos cómo hacer un presupuesto para el Buen Fin.

Comprar todo a meses sin intereses. Procura utilizar este esquema de pago sólo para adquirir bienes cuya vida útil será más larga que tu deuda, como los electrodomésticos. No querrás estar pagando por un producto que ya no tienes. Un refrigerador es una buena compra a meses, la despensa no lo es.

Comprar en un solo lugar. Es importante considerar distintas tiendas, ya que cada establecimiento tendrá diferentes precios y ofertas; compararlos te permitirá tomar la mejor decisión.





COMPRAS EN LÍNEA

Entrar a cualquier sitio. Asegúrate que la página utiliza Secure Sockets Layer (SSL), que codifica información delicada. Debe tener un ícono de candado cerrado en la esquina superior izquierda del navegador y el dominio debe empezar con https, no sólo http.

Utilizar computadoras públicas. Si lo haces, aumenta la probabilidad de que tus datos personales sean robados.





CUANDO YA COMPRASTE

Tirar tus comprobantes. Los necesitarás en caso de cualquier aclaración, para hacer valer tu garantía o para hacer cambios.

Dejar pasar las mensualidades. Aún cuando hayas comprado a meses sin intereses, si no cumples con los pagos te los van a cobrar y de nada habrá servido comprar a precios menores.

Antes de salir a las tiendas con cartera en mano, revisa esta guía de preparación para el Buen Fin.





