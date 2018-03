Bélgica busca aumentar sus inversiones en México

La apertura del décimo cuarto restaurante de la franquicia belga Le Pain Quotidien en Polanco, Ciudad de México, es síntoma de las relaciones económicas que el país ha tejido con Bélgica en los últimos años. La inauguración contó con la presencia de Kris Peeters, vice primer ministro de Economía de esa nación, y Antoine Evrard, embajador belga, entre otras figuras diplomáticas. En entrevista con MILENIO, Peeters destacó el interés por incrementar inversiones en México.

¿Cuáles son las opciones de inversión en México con mayor potencial?

Lo más importante es que estamos apunto de terminar las discusiones entre la Comisión Europea y México para tener un tratado de libre comercio. Esto es muy relevante porque el tratado es la forma más fácil de convencer a empresarios, emprendedores y directores de compañías a que inviertan en México. Cuando en nuestro país pensamos en invertir en América Latina, el primer país que nos viene a la mente es Brasil. Con la firma del tratado de libre comercio queremos que México sea la otra nación atractiva para invertir.

¿Qué opinión tiene de México y qué tasa de crecimiento esperan que alcance?

En mi estancia en México he hablado con secretarios y diferentes actores de gobierno que me han explicado con mucha claridad que han tenido un crecimiento de 2 por ciento. Para nosotros uno de los temas más importantes en esta materia es la inflación, sobre lo cual me hicieron claras las intenciones de disminuir el 6 por ciento

que se vive actualmente a 3 por ciento. Creo que México ya ha adoptado algunas legislaciones interesantes y estoy convencido de que va en la mejor dirección

para que tanto empresas nacionales como europeas inviertan cada vez más.

¿Cree que la resolución de las elecciones presidenciales de este año en México puede afectar la relación comercial entre ambas naciones?

Cada día entiendo más que estas elecciones son especialmente importantes. Si bien los comicios son asunto de la democracia,

para nosotros la estabilidad política es muy importante. Un gobierno que esté a favor de las empresas de Europa. Ya veremos quién

será el siguiente presidente de México.

¿Cuáles son las industrias más atractivas para que Bélgica invierta en México?

Creo que hay dos industrias principales en las que veo mucho potencial para que empresarios europeos inviertan en México. La primera es la de nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC), y la segunda es todo lo que tenga que ver con biotecnología. Algo que es muy sorprendente es que Bélgica sea el cuarto inversor de Europa en Brasil. Ahora, muchas de las empresas que tenemos allá también tienen presencia en México y aún hay mucho potencial que puede aprovecharse.