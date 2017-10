México cae 2 sitios en ranking de facilidad para los negocios

México bajó del lugar 47 al 49 entre los países con mayor facilidad para hacer negocios, de acuerdo con los resultados del informe Doing Business 2018 del Banco Mundial, el cual mide las regulaciones que favorecen o restringen la actividad empresarial en 190 economías.

Pese a ello, México ocupó el primer lugar entre las economías de América Latina, y el segundo sitio regional en el número de reformas de su clima de negocios para la generación de empleos, la atracción de inversiones y el aumento de la competitividad.

De entre las categorías que considera el informe, el país subió tres posiciones, al lugar 90, en el proceso para arrancar un negocio, con un tiempo de 8.4 días. Además, bajó del lugar 83 al 87 en el trato con permisos de construcción, saltó del 98 al 92 en acceso a la electricidad y pasó del 101 al 99 en registro a la propiedad.

De la misma manera, ocupó el lugar 6 en obtención de crédito, el 62 en protección a inversionistas minoritarios y el 115 en pago de impuestos.

El informe señaló que el aumento en las tarifas relacionadas con los permisos de construcción, así como el incremento en el impuesto a la transferencia de propiedad municipal, fueron cambios que dificultaron la realización de negocios.

En contraste, destacó que se mejoró la confiabilidad del suministro de electricidad, lo que se consiguió a través de la instalación de medidores inteligentes, extensión de la red de voltaje medio, e implementación de un nuevo sistema para restablecer remotamente el servicio eléctrico, lo que facilitó el desarrollo de negocios.

El Banco Mundial detalló que México fue uno de los países que redujo la complejidad y los costos regulatorios, facilitando la obtención de electricidad a través de un suministro de energía más confiable y mayor transparencia en la información relacionada con las tarifas.

En el ranking global, las primeras cinco posiciones las ocuparon:

Nueva Zelanda

Singapur

Dinamarca

Corea

China

Mientras que las últimas fueron:

Somalia

Eritrea

Venezuela

Sudán

Yemen

