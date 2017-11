Nace firma que impulsa TIC de América Latina

México

El nacimiento de una empresa no es cosa de nueve meses, puede llevar años. César Pérez, socio en México del fondo de capital privado Southern Cross Group, lo sabe bien, pues desde 2011 tenía la idea de formar una compañía en América Latina que llevara soluciones de punta a punta en tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) para que los clientes no tuvieran que tocar varias puertas sino solo una.

Así nació Axity, una firma en la que un solo paraguas cubre a más de 4 mil colaboradores que atienden a cerca de 400 clientes en México, Colombia, Chile, Argentina, Perú y Estados Unidos.

Las empresas ya estaban formadas y operando pero cada una por su lado en los países donde tiene presencia Axity; lo que hizo César Pérez fue conocerlas para saber cuál podría ser parte de la nueva aventura, es decir, buscó pacientemente y juntó todas las piezas del rompecabezas.

Jorge Cantú, director de Estrategia de Axity, detalla que por eso se creó una nueva imagen, que aglutinara a todos estos talentos bajo una misma identidad y para facilitar la integración de todos los colaboradores en un solo equipo.

El objetivo es atender un mercado de América Latina (sin contar Brasil) calculado en 20 mil millones de dólares; de esta cifra, 12 mil millones son de México. El peso del mercado mexicano para Axity es de 65 por ciento y el resto se reparte en los demás países que también están creciendo de forma importante.

Es un sector que crece a doble dígito cada año en la región y este comportamiento es porque el mundo tecnológico es muy cambiante, de lo que dice Pablo Gómez, director general Norte de Axity: “No puedo pensar en una industria que no necesite una transformación tecnológica”.

César Pérez explica: “Southern Cross Group es un fondo de capital privado, con 20 años de historia en América Latina, con presencia en todos los mercados grandes de la región México, Colombia, Brasil, Argentina y Chile, estamos invirtiendo en nuestro quinto fondo; hemos levantado de forma acumulada desde 1997, 3 mil 500 millones de dólares.

“Siempre hemos sido regionales y hemos invertido en todo tipo de sectores industriales; tenemos una tesis de inversión en la que somos bastante disciplinados y es que solo entramos en escenarios donde identificamos una oportunidad de creación de valor a través de una mejora operativa o de un reposicionamiento estratégico, porque existe una oportunidad de mercado y este es un caso bastante prototipo de las operaciones que hacemos”.

El socio de Southern Cross Group aclara que aunque estuviera el apoyo financiero del fondo (el monto para Axity no se reveló), la idea solo funciona si tanto el inversionista institucional como los socios operadores están alineados en una misma meta, en un proyecto a largo plazo y con una ética empresarial.

“Esto tuvo muchos arranques falsos o empresas que parecía que venían pero después no; en el camino encuentras gente que se quiere subir pero sacar mucho dinero ahora y eso no me funciona ni a mí ni al resto”.

César Pérez dice que el promedio en el que pueden permanecer los fondos de capital privado en una compañía es de 5 o 6 años, pero aclara que eso no significa que sea un plazo fatal, pues ellos han tenido proyectos donde su participación ha sido desde 2 a 12 años.

“Nuestra salida se da cuando ya está madura la empresa, cuando el trabajo de dejar una empresa estructurada y establecida está hecho, y cuando el accionista natural ya no es un fondo de capital privado, sino el mercado público u otro operador del mismo sector, o los mismos socios, pero ya no un fondo como nosotros … la salida es cuando ya no te necesitan en el día al día”.

