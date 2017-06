Autoempleo no garantiza mejora

Toluca

Autoemplearse no es garantía de mejores condiciones de vida en comparación con alguien que es empleado de alguna empresa, sobre todo, cuando muchos de los negocios fracasan debido a que la falta de identificación de un problema que sería resuelto con el negocio que quiere ponerse, mencionó el especialista en consultoría de negocios y catedrático del Tecnológico de Monterrey campus Toluca Aldo Arturo Villanueva.

En el país alrededor del 75 por ciento que emprende un negocio y es jefe de sí mismo tiene actividades como haber puesto una tiendita de abarrotes, una farmacia, es bolero, tamalero y otro tipo de actividades de ese tipo que son recurrentes.

De manera que el emprendimiento que se ha sido un término que se ha puesto de moda en los últimos años, no es necesariamente una alternativa que deje mayores ingresos u oportunidades a las personas, no porque no sea posible sino porque muchas veces no cuenta con el sustento de realmente haber detectado un problema y resolverlo a partir del emprendimiento que será llevado a cabo.

Las ventajas de autoemplearse dependen de la perspectiva con la que se miren, si eres un diseñador gráfico, un dentista un abogado o quien vende papas cuenta con una autonomía para decidir el crecimiento de lo que será determinado.

Posibilita flexibilidad en horarios y conforme a la labor trabajar desde diferentes lugares y no necesariamente en una oficina, además de generar los propios recursos para mantenerse.

Mientras que las desventajas son que en caso de enfermedad, entonces, la persona no será capaz de generar un ingreso y si sucede algo no hay forma de poder continuar.

Indicó que aún en universidades de calidad donde se fomenta el emprendimiento de cada 30 alumnos solo uno decide arrancar un proyecto. Pero en los niveles básicos regularmente no les enseñan a los alumnos a emprender.





MCLV