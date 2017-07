Aumenta robo de maquinaria en construcción

Guadalajara

El robo de maquinaria en la industria de la construcción se ha recrudecido a tal grado que ni el propio presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) se ha salvado.

Gustavo Arballo Luján, presidente nacional de la CMIC, afirmó que en comparación del año pasado el robo se ha incrementado.

"Yo me atrevería a decir que el porcentaje es igual o ligeramente superior que el año pasado porque mucha de la información no la tenemos con exactitud hay empresas que hacen las denuncias y no son notificadas y por ello no podemos llevar una cuenta exacta, pero hay una medida de medirlo por la percepción de los socios y de acuerdo a lo que nos dicen sí es muy importante ahorita en Jalisco y otros estados y por eso nos atrevemos a decir que igual o ligeramente superior que el año pasado", afirmó.

Detalló que las zonas más afectadas por la delincuencia organizada son el Centro del país, Occidente y Bajío.

“Ha sucedido desde hace tiempo en varias partes del país, de repente hay momento en algunos estados se agrava esta situación. Por ejemplo nosotros (en su empresa) ya llevamos dos golpes este año y nos hemos enterado de más casos y la verdad es que es un tema que nos pega directamente y nos pega fuerte porque tiene un costo irreversible en la empresa”, dijo Gustavo Arballo.

El dirigente de la CMIC explicó que la delincuencia organizada en Jalisco como en estados vecinos ha provocado el alza en los índices.

“Últimamente lo hemos resentido a propósito del incremento de robo de gasolina, ya que el robo de combustible hace que seamos susceptibles al robo de equipo de transporte de líquidos”, dijo.

La situación se da por la red de carreteras que al tener más alternativas de desfogue y de circulación facilita el hurto.

“Lo que es impresionante es que en el caso de la maquinaría y el equipo hacen un remarque muy rápido y fácil y entonces ya lo pueden transportar aparentemente legal por las vías y carreteras del país”, dijo.

Gustavo Arballo explicó que muchas de las veces la maquinaría es utilizada por la delincuencia organizada para realizar sus actividades delictivas y otras veces para revenderla.

“La usan y la revenden a precios más accesibles para quien tiene la necesidad de comprar”, sostuvo.

El entrevistado sostuvo que debido a esta situación se ha planteado un registro nacional de maquinaria y equipo.

“Sería algo como lo que sucedió alguna vez con los automóviles, un el registro nacional, pero no es tan sencillo porque en México el mercado de la maquinaria y equipo usado sigue siendo muy activo y muy atractivo y eso dificulta las cosas porque en este mercado de los usados entra un sector muy amplio de la población además de constructores y gente del campo”.

La Delegación Jalisco de la CMIC publicó ayer un comunicado a los socios donde alerta de la problemática y les pide trabajar de manera conjunta con las autoridades policiacas.

“Ante la situación de inseguridad que vivimos en nuestro sector, es necesario fortalecer la comunicación y coordinación con las autoridades para prevenir cualquier situación de riesgo”.

“En este sentido solicitarnos tu apoyo para realizar acciones en conjunto que inhiban y nos protejan del actuar de la delincuencia en el robo de maquinaria, nómina, material de bodega, etcétera”.

En la carta enviada por el jurídico y compartida por el presidente del organismo, Luis Méndez Jaled, se informa que la CMIC representará a los afectados y alzará la voz ante las autoridades por lo que pide enviar la siguiente información: Lugar de los hechos, fecha, patrimonio robado, número de la carpeta de investigación y toda la información que pueda apoyar la denuncia.

El presidente de CMIC Jalisco, Luis Mendez exhortó a todos los constructores a presentar su denuncia ante las autoridades y darle seguimiento al reporte.

“Para que sea más efectivo, más rápido el reporte y la denuncia”,concluyó.

SRN