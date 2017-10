Fraude cibernético aumenta 116 por ciento: Condusef

Toluca

Tras inaugurar la 10ª Semana Nacional de Educación Financiera en el Tecnológico de Monterrey campus Toluca, Aldo Rafael Vargas Sáenz, subdelegado de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en la entidad, señaló que de 2011 a 2016 el fraude cibernético ha aumentado 116 por ciento, principalmente, a través de la banca electrónica, es decir, por banca móvil y bancomer.com.

“Son sistemas que se manejan por teléfono celular y equipo de computo, donde se comente la mayor incidencia de fraudes”.

Precisó que puede entenderse como aquella estafa que utiliza la red para realizar transacciones ilícitas, y existen diferentes modalidades como el correo basura (spam), spim (mensajes instantáneos), smishing (mensajes de texto), vhishing (fraude telefónico), pharming (ventanas emergentes) y registro de pulsaciones (software espía).

TE RECOMENDAMOS: Semana de Educación Financiera dará asesoría a afectados por sismo



Cada modalidad -expresó- tiene sus particularidades y se desarrolla de diferentes formas, pero todas coinciden en el uso de las redes sociales para poder realizarlos. “Actualmente de un millón 590 mil usuarios de redes sociales a nivel mundial, 80 millones de perfiles son falsos”.

Recordó que ningún ejecutivo puede llamar para solicitar datos personales, pero la gente no lo sabe y de buena fe proporciona su información, y a más tardar en tres días le vacían sus cuentas bancarias. Por ello, recomendó no usar computadoras públicas, cerrar correctamente las cuentas, no guardar contraseñas, y protegerse contra virus, entre otras.

“Es un tema muy importante este evento pretende llegar al mayor número de personas para prevenir este tipo de ilícitos. Lo más común es comprar productos en línea y no llegue ni el artículo ni el reembolso”.

Se espera que más de 4 mil usuarios se vean beneficiados con las 30 actividades que llevarán a cabo hasta el 8 de octubre, en Semana Educación, que abarcará 30 municipios y distintas instituciones educativas.

“Ofreceremos conferencias, talleres, pláticas, exposiciones, juegos, stand, obras de teatro en los niveles de educación. La idea es que conozcan más sobre presupuesto, ahorro crédito, afores, inversiones y retiro de fraudes financieros, aunque el tema central es la estafa cibernética”.

Finalmente afirmó que el objetivo es dar a conocer los derechos de los usuarios de servicios financieros.

MMCF