Pese a disputa por etiquetado, exportación de atún a EU crecerá 5%

Las exportaciones de atún mexicano a Estados Unidos crecerán alrededor de 5 por ciento en el año, a pesar de que no se ha resuelto la controversia por el etiquetado impuesto por ese país, señaló Antonio Guerra, director de Grupo Marítimo Industrial (Mar).

En entrevista con MILENIO, el representante de la industria atunera indicó que ese avance se logró gracias a que México obtuvo el certificado Marine Stewardship Council (MSC), ya que es de los más cotizados por países que buscan proveeduría.

“Exportamos desde Panamá hasta Canadá; no hemos podido llegar a Europa, ya que existe un problema de aranceles, aunque está el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (Tlcuem), pero la barrera arancelaria nos impide vender allá”, dijo.

Guerra resaltó que en México el crecimiento del consumo de atún en lo que va del año es de alrededor de 5 por ciento en comparación con 2016; Grupo Mar avanza alrededor de 22 por ciento, con mil cien millones de latas.

El director de Grupo Mar explicó que el atún no está en juego por la modernizacion del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ya que no tiene aranceles hacia Estados Unidos; “el problema es una discriminación en el etiquetado, por lo que en la negociación no vemos un problema específico”.

Recordó que la industria del atún ha sido muy golpeada con tantos embargos, como los de 1980 y 1990, y ahora con el problema del etiquetado desde 2008; “nos han forzado a tener observadores a bordo y meter herramientas de pesca que no agredan a otras especies, por lo que hemos logrado cuidar el medio ambiente cada día mejor”.

Respecto a los precios del atún, comentó que se manejan por dos variables: el tipo de cambio y la materia prima; el producto “ha subido, de mil 400 dólares ahora está en 2 mil 400 por tonelada, por lo que una lata debe estar en 14 o 15 al público”.

Reiteró que oficialmente a la pesca de atún en México se le otorgó el certificado Marine Stewardship Council, el estándar más alto del cumplimiento al cuidado del ecosistema; “nos lo dan porque en México hacemos las cosas bien”.





