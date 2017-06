Arranca operaciones el Hospital Punta Mita

México

Con una inversión de 4 millones de dólares arrancó este mes Punta Mita Hospital, el cual ofrece servicios de salud con el uso de la más alta tecnología, que incluso no se tiene en México, indicó Sam Najmabadi, fundador y director.

En entrevista, detalló que en la primera etapa se generaron cerca de 50 empleos, entre médicos, enfermeras y personal para atender la unidad de salud.

La previsión es arrancar la segunda etapa el próximo año, indicó el especialista en fertilidad.

Tras su retiro en Los Ángeles, California, y con la decisión de vivir en Punta Mita, en Bahía de Banderas, Nayarit, donde convergen resorts como Four Seasons y The St. Regis, Najmabadi se dio cuenta que los servicios médicos en la zona estaban muy retirados y no eran los adecuados, por lo que decidió construir un nosocomio con sus propios recursos.

El hospital tiene dos ambulancias para cuidados intensivos, salas de operación y de emergencia —esta abierta las 24 horas—, seis camas de emergencia —dos pediátricas y una de reanimación o shock—, consultorios, rayos X, ultrasonidos, laboratorio y cuatro suites.

También brinda tratamiento contra la infertilidad a pacientes que requieren técnicas de reproducción asistida, por lo que tiene el Embryoscopio —por primera vez en México—, fecundación in vitro y donación de óvulos.

Además, Najmabadi inició una fundación para garantizar el servicio a personas de bajos recursos.