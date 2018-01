Sector privado, preocupado por aranceles impuestos por Trump

Ciudad de México

Después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobara aranceles a lavadoras y paneles solares, el sector privado mexicano se mostró preocupado ya que esta medida se podría extender a otras áreas, además de que, aseguró, no se puede tratar sectores fuera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

En entrevista, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, expresó su nerviosismo ante este tema y comentó que ya lo han llevado ante la Secretaría de Economía (SE), para que a su vez sea llevado a la mesa de negociación.

"Nuestra preocupación ya está sobre la mesa, le hemos manifestado a la SE que se ponga en las negociaciones, ya que algunos sectores no pueden ser tratados fuera del TLCAN", señaló.

Explicó que las medidas tomadas son mecanismos internos de estrategia de negociación que el gobierno estadunidense tiene y que el sector mexicano será respetuoso, pero que no dejará que se extienda en otras áreas.

"Confiamos que los empresarios estadunidenses hagan ver a sus representantes y gobernadores y a la misma Casa Blanca los beneficios del tratado y el potencial que tenemos sobre todo en áreas importantes como el comercio electrónico, energía y la transferencia tecnológica", comentó.

Por su parte, el representante de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Manuel Herrera Vega, indicó que es una mala noticia para México y una decisión equivocada por parte de Estados Unidos.

"Lo único que va a hacer es entorpecer las relaciones comerciales de los dos países. Porque ante un escenario donde ellos están poniendo un arancel, pues tendrá que haber después disposiciones de México para que nivelen la cancha", dijo.

Herrera Vega señaló que esa es la tónica desde que llegó el presidente Trump, la cual, a su juicio, es "totalmente equivocada y esperemos que en el futuro se pueda revertir éste tipo de decisiones".

"Consideramos que esto no puede ser generalizado, ellos tendrían que pagar un costo muy grande; México tiene muchos elementos estratégicos e incluso jurídicos para hacerle frente a éste tipo de decisiones que están distorsionando la relación", afirmó.

A su vez el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), Enrique Solana Sentíes, dijo que es un tema delicado, ya que impacta a proveedores de insumos de lavadoras.

Comentó que se están jugando las cartas de negociadores y aseguró que "más vale que no haya un tratado, a que se dé uno malo, sin embargo podemos tomar medidas con productos donde ellos se van a molestar; este señor (Trump) no tiene ni sentido común. No está respetando las reglas del tratado".





