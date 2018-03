México actuará de inmediato si EU lo incluye en aranceles: Guajardo

Ciudad de México

Si se incluye a México en los aranceles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pretende fijar a las importaciones de acero y aluminio "vamos a actuar de inmediato", aseguró el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.

"Fuimos a Washington y les dijimos: cuidado, se van a hacer daño a sí mismos, saquen a México de esta determinación. Y finalmente, si en la decisión final no nos sacan, vamos a actuar de inmediato en el momento en que sepamos qué es lo que van a hacer", declaró.



En entrevista con Carlos Loret para Despierta, el funcionario dijo que si no se llega "a la inteligente solución de excluir a México y a Canadá", lo que harán será preparar una respuesta sobre los productos que Estados Unidos exporta y en los que hay más sensibilidad política. "Tenemos capacidad para ello", aseguró.

Dijo que la lista "se analiza internamente" pero que no la harán pública hasta no saber exactamente de qué tratará la medida de Trump, pues "el problema que tienes cuando te dicen de 'puro pico' qué van a hacer y no lo hacen todavía, es que es un cuento de nunca acabar".

Remarcó que México y Canadá compran el 80 por ciento del acero que Estados Unidos produce, por lo que aseguró que incluirlos en la medida arancelaria "no tiene ningún sentido, se van a dar un balazo en el pie".

Sobre la posibilidad de abandonar la mesa de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ante la medida de aranceles, Guajardo dijo que "hay que tener un poco de calma, actuar con inteligencia, responder en la misma proporción de la artillería que te tiran".

Descartó que de no conseguir un acuerdo en la renegociación del TLCAN, se lleguen a acuerdos biletarales. "Tiene que ser un acuerdo trilateral, por las condiciones de integración de América del Norte, tiene que ser así forzosamente", sentenció.

Aseguró que de concretarse la imposición de aranceles, sería la “primera acción concreta” de Trump en materia de comercio, además, destacó que "un arancel al acero que no está fundamentado correctamente” atenta contra la Organización Mundial del Comercio (OMC).

GGA