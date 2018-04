Arancel a pantallas planas incrementa la tensión con EU

Pekín

TCL Corporation de China, el tercer productor de televisores más grande del mundo, vio que sus ventas, que presentan un fuerte crecimiento en Estados Unidos, se encuentran bajo una nueva presión por la promesa de Washington de imponer un arancel de 25 por ciento a las importaciones de pantallas planas chinas.

El arancel se produjo después de que el Comité de Inversión Extranjera de EU bloqueó por razones de seguridad nacional un acuerdo de 50 millones de dólares de TCL por una empresa propiedad de Inseego, un fabricante estadunidense de hardware de red.

El fundador de TCL, Li Dongsheng, dijo que Washington tenía prejuicios contra las empresas chinas. “Cuando no se aprueban los acuerdos, las explicaciones no son claras”, dijo Li. “No dicen claramente que no aprobarían acuerdos de empresas chinas. Pero en la práctica hay estándares más estrictos para las compañías chinas”.

China exportó 23 millones de televisores a EU el año pasado, lo que representa alrededor de un tercio de sus exportaciones totales de esas unidades, de acuerdo con la consultora Sigmaintell. Las marcas chinas TCL y Hisense son las más vulnerables a los aranceles porque Estados Unidos representa una parte relativamente grande de sus ventas; estas compañías podrían expandir la producción en México para evitar los aranceles, según Sigmaintell.

TCL comenzó en la década de los 80 como fabricante de casetes TDK falsificados y después pasó de armar productos en nombre de marcas extranjeras a comercializar bajo su propio sello. Cotiza en la Bolsa de Valores de Shenzhen y tiene una valoración cercana a 7 mil 500 mdd.

La compañía se especializa en televisores y aumentó su participación en el mercado estadunidense de tv de pantallas de cristal líquido de 1 por ciento en 2013 a 5 por ciento en la actualidad, según el grupo de datos de consumidores Euromonitor. TCL dijo que sus ventas en América del Norte aumentaron 31 por ciento el año pasado.

Una gran proporción de las exportaciones de productos electrónicos de China a EU se debe a que las empresas asiáticas fabrican para marcas estadunidenses, como Apple. Pero las compañías chinas también comienzan a aumentar las ventas en el extranjero de sus marcas propias a medida que se desacelera el crecimiento interno y adquieren tecnología más avanzada, a veces a través de adquisiciones extranjeras.

Por ejemplo, la empresa china de electrodomésticos Haier —que compró la operación de electrodomésticos de General Electric por 5 mil 400 millones de dólares en 2015— aumentó su participación en el mercado de lavadoras de EU por volumen de ventas de 0.2 por ciento en 2012 a 14.7 por ciento en 2017, de acuerdo con Euromonitor.

Su participación en el mercado de congeladores y refrigeradores aumentó de 1 por ciento a 20 por ciento durante el mismo periodo.

En parte como resultado del acuerdo de GE, este año Haier generará más de la mitad de sus ingresos fuera de China por primera vez, según comentó al Financial Times un ejecutivo de la compañía.

Información adicional de Wang Xueqiao en Shanghai





