Daniel Venegas, Eduardo de la Rosa y Jannet López Ponce

Al presentar la nueva política de salario mínimo, el gobierno federal anunció que éste subirá el próximo año a 102.68 pesos diarios desde los 88.36 pesos actuales, luego de que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) alcanzara un acuerdo.

Te recomendamos: Secretaría de Economía rechaza inflación por aumento a salario en frontera

"Nuestra población es de las que más horas trabaja al día y de las que menos salarios recibe. (...) el salario ha llegado a perder el 70 por ciento del valor adquisitivo", destacó la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, al hacer el anuncio.

Además del aumento al Salario Mínimo General (SMG) Nacional, la Conasami determinó crear una nueva Zona Económica Salarial en los municipios ubicados en los 25 kilómetros inmediatos a la frontera norte, donde habrá un SMG Fronterizo de 176.72 pesos diarios.

Al respecto, la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, afirmó que dicho incremento "no tendrá implicaciones inflacionales, será más que compensado con las tasas favorables de esta zona del país".

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que "no debemos preocuparnos por el asunto mayor al salario mínimo en la frontera", señaló que "tenemos el compromiso de reducir el IVA en la franja fronteriza del 16 a 8 por ciento y el ISR al 20 por ciento. Entonces hay equilibrios".

Dijo que con el aumento va aumentar el consumo porque van a mejorar los ingresos, pero "hay que actuar con cautela, no se trata de aumentar el salario por decreto, no se puede actuar de manera irresponsable, hay que tomar siempre en en cuenta al Banco de México para cuidar que no se dispare la inflación, porque sino, aunque tengamos aumento de salarios, con una inflación alta se pierde poder adquisitivo".



Conoce la nueva política de #SalarioMínimo y su incremento, sigue la transmisión en vivo a través de la cuenta @GobiernoMX. #FelizLunes pic.twitter.com/Cl2fK1fWVF — SHCP México (@SHCP_mx) December 17, 2018

Coparmex celebra el aumento

La Confedereación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) dijo que el nuevo salario mínimo "permite al trabajador satisfacer sus necesidades básicas alimentarias y no alimentarias en zonas urbanas y rurales, otorgando que cuente con capacidad de consumo esencial".

"Con base en un acuerdo tripartita y unánime de la Conasami el Salario Mínimo General nacional será a partir del 1 de Enero de 2019 de $102.68 pesos diarios", detalló en un comunicado.

Explicó que esta suma se determinó partiendo del actual Salario Mínimo General (SMG) de 88.36 pesos diarios, adicionado de un incremento nominal en pesos, a través del llamado Monto Independiente de Recuperación (MIR) de 9.43 pesos, y considerando un ajuste porcentual (ligado a la inflación) de 5 por ciento.

Sobre el salario mínimo en municipios fronterizos, que será de 176.72 pesos diarios, consideró que la decisión fue "mucho más cuestionada y claramente resultante del impulso del Gobierno Federal".

Agregó que esta suma se cuadró partiendo del actual SMG de 88.36 pesos diarios, adicionado un incremento nominal en pesos, a través del MIR de 79.94 pesos diarios, y considerando el mismo ajuste porcentual inflacionario de 5 por ciento.

"Es innegable que la cuantía del SMG Fronterizo proviene de la insistencia del Presidente de la República, para duplicar lisa y llanamente en la franja fronteriza norte el SMG vigente hasta hoy, como parte de una estrategia económica regional planteada desde el Gobierno Federal", aseveró.

#ENVIVO | Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, encabeza la conferencia Nueva política de Salarios Mínimos



Síguelo por #Periscope https://t.co/ttj0hwtkv5 — Milenio.com (@Milenio) December 17, 2018

GGA

​