Apple se enfila al “mejor trimestre de su historia”

Los Ángeles

El lanzamiento del iPhone X el viernes puso a Apple en camino de lograr el “mejor trimestre de su historia”, dicen sus ejecutivos, después de que en los últimos resultados recuperó la corona que perdió con Samsung como la compañía más rentable del mundo.

Tim Cook dijo el jueves que se siente “muy optimista” sobre las perspectivas del nuevo teléfono insignia de la compañía de 999 dólares, que salió a la venta para los primeros compradores la mañana del viernes en Australia, cuando el director ejecutivo de Apple comenzaba su conferencia de resultados trimestrales con analistas. “Tengo que decir que no podría estar más emocionado con el futuro de Apple”, dijo.

El viernes, las Apple Stores de todo el mundo presenciaron el regreso de las largas filas de clientes en espera que fueron menos evidentes en los lanzamientos de iPhones de los últimos años. Eso a pesar del hecho de un iPhone X cuesta 200 dólares más que el modelo estándar del iPhone 8.

Cook trató de dar una explicación lógica del alto costo, dijo que equivale a “menos de una taza de café al día en una de estas cafeterías agradables” y que “le damos un precio al valor que ofrecemos”.

En la conferencia del jueves, Cook buscó derribar a los “incrédulos” quienes intentan sugerir que el futuro de Apple parece cualquier cosa menos brillante, cuando informó que sus resultados fueron mejores a los esperados para los tres meses hasta septiembre.

No solo Apple está “muy contento” con el nivel de mejora de producción del iPhone, sino con las fuertes ventas iniciales del iPhone 8, que algunos analistas consideraban más débiles que las del modelo del año pasado, que ayudaron a que el grupo pueda regresar al crecimiento en la gran China donde, después de más de un año de caídas, los ingresos volvieron a subir 12 por ciento.

“Siempre hay incrédulos, los he escuchado durante los 20 años que he estado aquí”, dijo Cook cuando se le cuestionó que algunos se muestran escépticos sobre el historial de innovación de Apple. “Tengo la sospecha de que los voy a escuchar hasta que me retire... realmente no les hago mucho caso”.

Una señal de la fortaleza competitiva de Apple es que sus ingresos netos de 10 mil 700 millones de dólares para el trimestre de septiembre superaron a los de Samsung de 10 mil 100 mdd para el mismo periodo, con lo que logró recuperar el liderato que perdió el fabricante del iPhone ante su resurgente rival coreano en el trimestre de junio.

Gracias al impulso de los ingresos por el precio más alto del iPhone X, Apple espera consolidar el liderazgo en el siguiente trimestre también. “En el nivel de ganancias creemos que va a ser el mejor trimestre de la historia”, dijo Luca Maestri, director financiero de Apple.

Con base en la directriz de Apple de lograr ingresos de entre 84 mil y 87 mil millones de dólares en los tres meses que terminan en diciembre, Neil Cybart, analista de Above Avalon, estima que Apple superará su propio récord del trimestre más rentable reportado por una empresa en la historia.

Cybart pronostica ingresos netos de entre 19 mil y 20 mil mdd para el trimestre de diciembre, en comparación con su máximo anterior de 18 mil 400 mdd para el mismo periodo de 2015. “En este momento, ni siquiera se ve cerca de los trimestres anteriores”, dijo.

Aunque Apple dijo que sus márgenes brutos podrían ser más bajos que en el mismo periodo del año anterior, debido a los mayores costos para aumentar la fabricación del iPhone X, la mejora del crecimiento de los ingresos ayudará a la compañía a superar el máximo anterior de las utilidades.

Wall Street estaba ansioso por ver un crecimiento de ingresos más sólido por parte de Apple. Aunque las ventas del iPhone aumentaron solo 2 por ciento en el trimestre de septiembre, registró un crecimiento en todas las categorías de productos, desde iPads y Macs hasta los Apple Watch y los servicios como Apple Music, por primera vez en años.