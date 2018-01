Anima Inc busca dejar huella en más eventos deportivos

México

La empresa mexicana Anima Inc. celebró su décimo aniversario y se fijó como meta buscar más proyectos deportivos y del espectáculo en los cuales dejar huella.

La firma ha ganado licitaciones internacionales, una de ellas en 2015 para dirigir el segmento de Handover de Lima 2019 dentro de los Juegos Panamericanos de Toronto.

En el ámbito nacional, la empresa ha dirigido las ceremonias de los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011.

Su participación en estos eventos le ha valido a Anima Inc. varios reconocimientos y premios tanto nacionales como internacionales, entre ellos, la nominación a tres Premios Emmy y el LBA International Business of the Year.

El productor Esteban González Guzmán, uno de los socios, recordó que la empresa nació después de que Alejandra González y Keith Raniere se conocieran en un programa de desarrollo potencial humano, junto con Anabel Cantú y la directora asociada.

“Los cuatro socios hemos formado en 10 años la única empresa mexicana que produce ceremonias de corte olímpicas. Keith Raniere es un gran mentor, sin duda nos ha ayudado a llevar la empresa a donde la hemos llevado, hoy compitiendo en licitaciones internacionales y convirtiéndonos en una fuerza joven en el mercado internacional. Cumplimos 10 años y vamos por más proyectos”, aseguró González Guzmán, CEO de Anima Inc.

La empresa también participó en el desfile del Día de Muertos que se mostró por primera vez en una de las más recientes cintas de James Bond, así como en la producción artística de un segmento de danza aérea durante los festejos del Bicentenario de la Independencia.

“Tenemos el enorme privilegio de hacer uno de los segmentos del desfile del Día de Muertos que, sin duda, es mi evento favorito del año porque pone en alto el nombre de México y es celebrar una de las tradiciones de mayor orgullo mexicano”, concluyó.





VJCM