Tarifas de red de América Móvil costaría millones a rivales: AT&T

Ciudad de México

Por cada centavo de peso que América Móvil, del magnate Carlos Slim, pueda cobrar por tarifas de interconexión, los competidores de la firma en México pagarían colectivamente alrededor de 20 millones de dólares por año, según estimaciones que su rival AT&T proporcionó a la agencia de noticias Reuters.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) está revisando un nuevo proyecto que podría permitir que América Móvil vuelva a cobrar a sus competidores la interconexión de llamadas a través de su red, reportó Reuters esta semana.

La decisión debilitaría un pilar central de la reforma de telecomunicaciones de 2014 que buscaba reforzar la competencia al dar a otras compañías el libre uso de la red de Slim. Otras compañías todavía pueden cobrarle a los competidores por usar sus redes.

El cálculo de AT&T de 20 millones de dólares por cada centavo de peso se compiló a partir de estadísticas del Ifetel y datos de la compañía, y la estimación no incluye ninguna reducción potencial en tarifas que compañías no dominantes pueden cobrar. AT&T no proporcionó documentos que detallaran sus cálculos.

Como las tarifas irán a las arcas de América Móvil, el impacto en el mercado sería aún mayor, dijo Cristina Ruiz de Velasco, vicepresidenta adjunta de Asuntos Externos de AT&T México. "El efecto competitivo global en la industria podría ser de hasta 40 millones de dólares por cada centavo de peso".

En agosto, la Suprema Corte de Justicia dictaminó que el Ifetel debería, en lugar de los legisladores, determinar las tarifas de interconexión, lo que desencadenó un amplio debate dentro del sector sobre la tasa adecuada.

La propuesta que evalúa el regulador le permitiría a América Móvil cobrar a sus competidores 0.03686 pesos por minuto en llamadas móviles a clientes en su red. Otras compañías podrían cobrar a América Móvil y otros competidores 0.1176 pesos por minuto.

Actualmente, la brecha entre América Móvil y sus competidores es mucho más amplia: jugadores minoritarios como AT&T y Telefónica pueden cobrar 0.19 pesos, y la firma de Slim no factura nada.

Dentro de la reforma, la llamada tasa cero ha sido particularmente efectiva para disminuir el control de América Móvil en el mercado, según expertos. Los precios del servicio móvil han caído más del 40 por ciento, según las estadísticas del órgano regulador.

Pero como América Móvil aún posee cerca de dos tercios de las suscripciones de telefonía móvil es muy pronto para aliviar las restricciones, según el analista Ernesto Piedras de CIU.

"Tenemos un mercado que se supone que debe volver a equilibrarse en términos de competencia, y eso es algo de lo que todavía no hemos sido testigos", dijo.





