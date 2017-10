Cuarta caída mensual del crédito automotor

México

En agosto el crédito para comprar automóvil registró su cuarto mes del año en terreno negativo, al caer 6.9 por ciento, con una colocación de 88 mil 843 financiamientos en comparación con 95 mil 424 del mismo mes de 2016, informó la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

Guillermo Rosales, director general adjunto de la asociación, señaló que en línea con el marcado descenso en la colocación del crédito, seguramente las cifras de septiembre mostrarán la baja más pronunciada, al considerar que en ese mes las ventas de autos cayeron 6.5 por ciento respecto al mismo lapso del año pasado, al reportar 116 mil 356 unidades.

Rosales destacó que las mayores tasas de interés impactan en mayor medida en la venta de vehículos de menor precio, del segmento de subcompactos, por las condiciones económicas de los consumidores.

Tras la caída en la colocación de automóviles nuevos en septiembre, afectadas en parte por los dos sismos registrados en el mes, comentó que revisarán nuevamente a la baja los estimados de venta para el cierre de año, lo que a su vez tendrá un impacto en el crédito automotor.

La baja en las ventas de vehículos nuevos obedece a un cambio en el ciclo del mercado automotor, el cual en 2016 creció a tasas de doble dígito y ahora no puede mantener ese ritmo debido al aumento en los precios de éstos, al incremento en las tasas de interés, así como a la crisis económica que enfrentan las regiones golfo y sur-sureste del país, que está impactando el promedio nacional, señala la AMDA.

Cifras de esta misma asociación revelan que en el periodo enero-agosto fueron otorgados 685 mil 29 créditos, lo que representa un aumento de 3.8 por ciento respecto a 2016, lo que equivale a 25 mil 330 unidades más que en el mismo periodo del año pasado. Estas cifras indican que mediante préstamos se compra 69.2 por ciento de los vehículos.

El crédito revirtió su crecimiento acelerado de los últimos tres años, sostuvo Rosales, pues las tasas de expansión de 30 por ciento al cierre de 2016 respecto a 2015 no se repetirán este año; “ahora estamos en una fase de estabilización”, agregó.

Cartera de calidad

No obstante, destacó que pese a la desaceleración en la calidad de la cartera, sigue en términos favorables; la morosidad —las cuentas cuya fecha de cobro ya ha pasado— es de solo 1.6 por ciento en la variación anual de agosto 2016 al mismo mes de este año. La cartera automotriz vigente participa con 98.4 por ciento.

De las entidades que otorgan préstamos para comprar auto se mantiene el liderazgo de las especializadas de marca, las cuales en el periodo enero-agosto participaron con 71.3 por ciento; seguidas de los bancos, 25, y las empresas de autofinanciamiento, con 4.2 por ciento.

Las 10 instituciones líderes en el otorgamiento de crédito son tres bancos y siete financieras de marca. En primer lugar se ubica NR Finance México, con 20.4 por ciento de participación de mercado al cierre de agosto; le siguen GM Financial, con 16.3, y Volkswagen Financial Services, 11.6 por ciento. En el cuarto y quinto lugares se ubican BBVA Bancomer y Banorte, seguidos de la sofom FC Financial, Toyota Financial Services, Scotia Bank Invertal, Ford Credit y Kia Finance.

Las financieras de marca NR Finance México, GM Financial, VW Financial, FC Financial y Toyota Financial Services otorgaron créditos para 85.5 por ciento de los vehículos hasta agosto, con lo que incrementaron ligeramente su participación respecto a los ocho primeros meses de 2016, cuando tenían 84 por ciento del mercado.

De acuerdo con la AMDA y la consultora Jato Dynamics, los plazos en los que mayormente se contratan los créditos son a 36, 48 y 60 meses, que representan 64.1 por ciento, aunque se observó una mayor tendencia a contratar a periodos más largos, a 60 y 72 meses.