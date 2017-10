Ofertas tentadoras de ciudades a Amazon

San Francisco

¿Existe algo que una ciudad no haga para atraer la segunda sede de Amazon? Cuando llegó a su fin un periodo de búsqueda de seis semanas, docenas de ellas de todo Estados Unidos y Canadá levantaron sus manos, y cada oferta parece ser más grande que la anterior.

En Georgia una ofreció crear una ciudad llamada “Amazon” y nombrar a Jeff Bezos, el fundador de la compañía, como alcalde a perpetuidad. Mientras tanto, un grupo empresarial en Tucson, Arizona, le envió a Amazon un cactus de 21 pies (6.40 metros) como muestra de su afecto, que la compañía amablemente se negó a aceptar. En Nueva York, el edificio Empire State se iluminó con el característico tono naranja de Amazon a principios de semana.

Sin embargo, otras propuestas se centraron en el dinero, frío y duro, generando controversia por los generosos subsidios fiscales que las ciudades ofrecen, ya que tratan de superar a las otras. En Nueva Jersey, el gobernador Chris Christie prometió un asombroso monto de 7 mil millones de dólares (mdd) de incentivos si la compañía elige a Newark como su sede.

El hecho de que Amazon ya es una de las empresas más exitosas en Estados Unidos, y que alteró a muchas de las empresas comerciales y perjudicó a los minoristas tradicionales, solo alimentó la preocupación. “A muchos gobernadores y alcaldes, cuando hablas con ellos en privado, les encantaría tener un pacto mutuo de no agresión”, dice Mark Muro, un miembro de Brookings. “En muchos casos ese tipo de competencia pueden ser desastrosa”.

En las seis semanas que pasaron desde que Amazon anunció que busca una segunda sede en América del Norte —en la que invertirá 5 mil mdd y empleará a 50 mil trabajadores— más de cien ciudades presentaron sus ofertas, de acuerdo con los analistas.

En su licitación para las ofertas, Amazon dijo que la ciudad que albergue la nueva sede debe tener una población de más de un millón de habitantes, estar cerca de un aeropuerto principal y un sólido sistema de universidades que pueda ofrecer una gran fuente de talento.

Los incentivos fiscales que ofrecieron cada una de las ciudades también serán de gran consideración, dijo.

Entre los posibles ganadores que se mencionan con más frecuencia se encuentra Denver, Dallas, Austin, Toronto, Boston, Atlanta, Filadelfia y Pittsburgh; todas ellas aplicaron.

Moody’s Analytics coloca a las ciudades de Austin y Atlanta en la parte superior de la lista, que también incluye a Miami y Portland entre los primeros 10. Sin embargo, un pequeño grupo de ciudades optó por ir contra la corriente y decidió no aplicar.

San Antonio, Texas, incluso escribió una indiscreta carta abierta a Jeff Bezos con las razones de por qué decidió no participar. “Este proceso público, de manera intencional o no, crea una guerra de ofertas entre los estados y las ciudades”, escribieron los funcionarios de la ciudad. “Regalar todo para recibir muy poco no es nuestro estilo”.

En San José, California, una ciudad que colinda con Silicon Valley y tiene experiencia de primera mano de los retos que existen por el crecimiento desenfrenado de la tecnología, el alcalde fue incluso más directo. “En su mayoría, estos subsidios son un mal acuerdo para los contribuyentes”, dijo el alcalde Sam Liccardo en una entrevista con Fox Tv. “Todas las ciudades de este país tienen un presupuesto limitado… cualquier cosa que podamos ofrecer será un error de redondeo en el balance de Amazon”.

Una gran preocupación es que las exenciones fiscales dejan a las ciudades sin el presupuesto que necesitan a largo plazo para áreas como la inversión en educación y la construcción de nueva infraestructura.