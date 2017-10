UE ordena cobrar a Amazon 295 mdd en impuestos atrasados

Bruselas

La Unión Europea exigió a Luxemburgo reclamar a Amazon 295 millones de dólares en impuestos atrasados, en una nueva decisión de la agencia regulatoria de Bruselas contra empresas estadunidenses de tecnología acusadas de evasión fiscal.

TE RECOMENDAMOS: Tecate le pisa los talones a Corona

La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, afirmó que la compañía estadunidense Amazon, gigante de las ventas por internet, se benefició de forma injusta de unas condiciones fiscales especiales desde 2003 en el pequeño país, donde tiene su sede europea.

Amazon respondió en un comunicado que creía que “no recibió ningún tratamiento especial de Luxemburgo y que pagamos impuestos en pleno cumplimiento con el derecho fiscal internacional y de Luxemburgo”. La firma dijo que estudiaría apelar la decisión tras estudiar el fallo.

Por su parte, Luxemburgo dijo que también podría apelar, aunque insistió que está “firmemente comprometida con la transparencia fiscal y la lucha contra la dañina evasión de impuestos”.

Luxemburgo ofreció “beneficios fiscales ilegales a Amazon”, afirmó Vestager. “Como resultado, casi tres cuartas partes de los beneficios de Amazon no se gravaron”.

“En otras palabras, se permitió a Amazon pagar cuatro veces menos impuestos que otras empresas locales sujetas a las mismas normas fiscales nacionales”, afirmó la comisaria.

La clave del asunto no es tanto que las empresas recibieran exenciones fiscales como que sólo se les ofrecieron a ellas, explicó Vestager. “Los estados miembros no pueden otorgar beneficios fiscales selectivos a grupos multinacionales que no están disponibles para otros”.

Amazon emplea a mil 500 personas en Luxemburgo, y es uno de los mayores empleadores en ese país. A nivel europeo cuenta con una plantilla de unos 50 mil empleados y el año pasado tuvo una utilidad global de 2 mil 400 millones de dólares sobre ingresos de 136 mil millones de dólares.

Acciones legales contra Irlanda por impuestos de Apple

La Comisión Europea informó que llevará a Irlanda a los tribunales por no haber reclamado una suma de 13 mil millones de euros (15 mil 300 millones de dólares) en impuestos de Apple, ya que, al igual que en el caso de Amazon, la firma se benefició de un sistema que le permitía evadir la mayor parte de los impuestos que el bloque considera que debía pagar.

La comisaria ya había ordenado el año pasado a Irlanda que recuperase los 13 mil millones de euros de Apple, pero hoy explicó que Irlanda no había mostrado la diligencia debida porque hasta ahora no se había recuperado nada. “Más de un año después de que la Comisión adoptara esta decisión, Irlanda no ha recuperado el dinero, tampoco parcialmente”, dijo.



Las críticas por los acuerdos preferentes cerrados por estados miembros con grandes multinacionales han crecido en los últimos años, especialmente desde que el bloque sufrió una crisis financiera en la última década.

El bloque se centró en multinacionales extranjeras que lograron cuantiosas exenciones fiscales sobre sus beneficios cuando las naciones de la Unión Europea competían entre sí para atraer a firmas que buscaban un lugar para establecer su sede europea.

Las naciones de la Unión Europea se están esforzando por cerrar las lagunas fiscales aprovechadas por multinacionales tecnológicas de Estados Unidos y estudian armonizar sus normas fiscales.





GGA