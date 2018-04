Amazon deberá pagar más al Servicio Postal de EU para poder operar

Amazon deberá pagar más dinero al Servicio Postal de Estados Unidos para poder realizar envíos de paquetes a sus clientes, advirtió hoy el presidente Donald Trump, y aseguró que el esquema actual beneficia sólo al gigante corporativo.

"Amazon va a tener que pagar mucho más dinero al Servicio Postal. No hay lugar a dudas de ello", dijo el mandatario, al intensificar su abierta confrontación con la empresa fundada por Jeff Bezos, la cual no ha sido bien recibida en los círculos de negocios, dado su negativo impacto en los mercados bursátiles.

TE RECOMENDAMOS: Trump arremete otra vez contra Amazon



Durante un breve intercambio con reporteros en la Casa Blanca, Trump aseguró que el servicio postal pierde actualmente "miles de millones" de dólares debido a que entrega paquetes de Amazon por debajo del costo real, "y los contribuyentes pagan por ese dinero".

"Eso no es justo para Estados Unidos. No es justo para nuestros contribuyentes y Amazon tiene el dinero para pagar una cuota justa al servicio postal, que seria mucho más de lo que están pagando ahora".

Al hablar poco antes de celebrar un almuerzo de trabajo con los presidentes de Letonia, Lituania y Estonia, el mandatario denunció que el esquema actual bajo el cual Amazon mueve sus paquetes representa en los hechos una forma de subsidio oficial.

Aludió un reporte según el cual, por cada paquete de Amazon que el servicio postal entrega, el gobierno registra una perdida neta de 1.47 dólares.

Poco antes, en un mensaje en Twitter, Trump defendió su campaña contra Amazon, que se ha sugerido podría estar motivada por el hecho de que Bezos es el propietario del diario The Washington Post, cuya cobertura y la de otros medios, no ha sido del agrado del mandatario.

"Estoy en lo correcto de que Amazon cuesta a la Oficina Postal de Estados Unidos cantidades masivas de dinero por ser su muchacho que entrega paquetes.

Amazon debería pagar estos costos (además), y no pasarlos a los contribuyentes estadunidenses, por muchos miles de millones de dólares", dijo.

Pese a la nueva andanada, las acciones de Amazon en la bolsa de valores de Nueva York registraban este martes un favorable comportamiento, tras la caída de un cinco por ciento registrada en la jornada del lunes, atribuida en gran parte a los ataques de Trump en Twitter.

De acuerdo con algunos análisis dados a conocer este martes, desde que Trump retomó su campaña contra Amazon el 28 de marzo pasado, las pérdidas registradas por las acciones del corporativo equivaldrían a unos 60 mil millones de dólares.

I am right about Amazon costing the United States Post Office massive amounts of money for being their Delivery Boy. Amazon should pay these costs (plus) and not have them bourne by the American Taxpayer. Many billions of dollars. P.O. leaders don’t have a clue (or do they?)!