Registran alza de precios materiales de construcción

Guadalajara

Además de algunos productos de la canasta básica que subieron por el alza en el precio de las gasolinas y el gas, esta semana también se registraron incrementos en los costos de los materiales de construcción.Cemento, cal, mortero registraron aumento de precios desde este lunes y se espera que en los próximos días la varilla y el acero también tenga incrementos.

"Los polvos los subieron antesde finalizar el año y volverá a subir en estos días", dijo una empleada de Construrama Ledezma, una tienda ubicada en Guadalajara.

"El cemento subió 16 por ciento poquito más de 300 pesos la tonelada,ya se venía venir y se dice que volverá a subir a mediadosde enero, dicen que llegará a 200 pesos", dijo un empleado de Materiales San José.La varilla tuvo un alza de precio en noviembre y se prevé que se incrementen los precios a mediados del mes.

"Actualmente la varilla de 3/8 tiene un costo de 110 pesos, peronos dicen que podía subir", dijo elempleado de Materiales San José.

El block también subió 20 centavos por pieza, actualmente se cotiza a 2.60 pesos y anteriormente valía 2.40 pesos.

"A mí ya se me fueron dos o tres pedidos porque los clientes dicen que es mucho, por ejemplo ayer (el martes) una señora me dijo cómo que de una semana aotra suben y ya la señora la arena que me iba a comprar fue a otro lado por ella”, dijo.

De acuerdo con el entrevistado con estos incrementos edificar un cuarto de casa se incrementaráhasta 10 mil pesos.

“Por ejemplo un cuarto es la construcción más común y antes un presupuesto era de 30 mil a 40 mil pesos a lo mucho y ahora serán 50 mil pesos”, dijo.

Además de los precios de los materiales de construcción también se prevén incrementos en el acero y las herramientas.

Benjamín Cárdenas, presidente de la Delegación Jalisco de laCámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) dijo que estos aumentos se suman alos del año pasado.

“Nosotros ya habíamos tenido incrementos en el 2016, principalmente en el cemento y el acero, donde tuvimos alzas del orden del 18.5 por ciento en el cemento y en la varilla del orden del 13 por ciento y la expectativa para el 2017 no es alentadora ya que se esperan alzas en cemento hasta del 40 por ciento y en acero hasta del 20 por ciento y ya se empiezan a reflejar y ya se incrementaron algunos de estos insumos”, dijo.

Agregó que si al alza de los materiales se suman los aumentosen los combustibles será un golpe fuerte para el sector.

Agregó que por estos motivosse prevé que el costo de las obrasse eleven 12 por ciento este año.

“El año pasado aumentamos alrededor de 5.5 por ciento y para este año prevemos que sea de 12 por ciento, el aumento es más que la inflación porque el alza en los insumos es mayor”, dijo.

Benjamín Cárdenas reconocique también habrá un incrementoen la vivienda mucho mayor alcosto de la construcción.

“En la vivienda esperamos unalza mayor del 12 por ciento,la vivienda residencial puede subir hasta un 20 por ciento y desgraciadamente esto al que impactará será al ciudadano que es el consumidor final”, expresó.

El dirigente de los constructores dijo que la infraestructura es uno de los principales detonadores de la economía por lo que pidióal gobierno federal que haga un mayor esfuerzo para invertir en este sector ya que impacta en 40 sectores productivos.

Claves

Mayores alzas del 2016

Malla de acero 37%

Castillos armados 31.4%

Alambre y alambrón 26.3%

Láminas metálicas 22.8%

Cemento 18.5%