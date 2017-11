Seis consejos para sí ahorrar para tu retiro

Ciudad de México

No importa si apenas tienes 25 o 30 años y sientes que apenas estás empezando a vivir, ahorrar para tu retiro es un plan que no deberías postergar; pero antes de cuestionar cuál es la mejor Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore), la mejor institución para ahorrar o rendimiento que debes esperar, lo importante es tener conciencia de lo difícil que es ahorrar pero empezarlo ya, consideró la economista y escritora Adina Chelminsky.

“Una vejez sin recursos será un infierno para nosotros, pareja y eventuales hijos”, dijo la experta durante MILENIO Foros Jubilación y Retiro.

Para Chelminsky, el ahorro para el retiro puede basarse en un plan de seis sencillos pasos.

1. Imagínate cómo será el futuro que quieres, cuando ya no trabajes. No pienses en cantidades, sino en objetivos reales y detallados, porque entonces sí dimensionarás el costo que tendrá tu vida a los 60 o 70 años.

2. Hazte de una canasta. Ten un banco o afore para tu “guardadito”. Si no tienes una cuenta, abre una.

3. Involúcrate manteniéndote informado sobre tu ahorro. Los estados de cuenta los debes revisar cada mes, ya sea que los pidas a tu afore o que los revises de sus páginas de internet o apps. Dedica de 5 a 10 minutos para revisar tu estado de cuenta, “no porque de un mes a otro mágicamente se vaya a triplicar el ahorro, si no porque sólo si tienes el tema presente en tu cabeza puedes ser más constante en el ahorro”.

4. Reconoce tus éxitos y presúmelos. El reconocimiento social es uno de los motores más poderosos que existen. “Es un incentivo de acción, no es cuestión de publicar tu estado de cuenta en Instagram, pero de la misma manera que podemos presumir nimiedades, deberíamos poder presumir nuestras metas financieras cumplidas y compartirlas”.

5. No juegues a lo que no sepas jugar. No hay esquemas mágicos. “El único sistema comprobado para tener éxito en el ahorro para el retiro es seguir una estrategia disciplinada y metódica en una institución reconocida que te de resultados moderados pero consistentes”.

6. Lo más importante: empieza hoy, ¡ya! Entre más pronto empieces a ahorrar para el retiro es mejor. Imagínate que a los 40 años logras ahorrar 50 mil pesos y lo reinviertes, 25 años después, cuando te retires, habrás conseguido 223 mil pesos. Si esto mismo lo hubieras hecho a los 25 años, habrías conseguido casi 550 mil pesos. En cambio si desde los 25 años te comprometieras a ahorrar 10 mil pesos anuales, cuando te retires a los 65 tendrás poco más de 1 millón y medio de pesos.

