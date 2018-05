Invierte tu ahorro y gana más

No debe haber pretextos para no guardar una parte del ingreso familiar y destinarla al ahorro. En todo momento tienes que estar preparada para afrontar tus gastos futuros, los de tus hijos o un imprevisto.

Si tu familia tiene deudas y crees que no puedes empezar a ahorrar, o si no conoces qué porcentaje de tu ingreso debes guardar, aquí te compartimos algunos consejos que harán la tarea más fácil. Además, te decimos cómo hacer crecer tu esfuerzo a través de los diferentes instrumentos de inversión, porque no solo basta ahorrar.





Disciplina antes que cantidad

Para Roberto Morán, experto en finanzas personales y autor del libro Lo que debes saber de dinero antes de los 40, el ahorro puede iniciar con cinco pesos, siempre y cuando sea algo periódico, es decir, cada quincena, cada mes o cuando la familia reciba dinero. “Pon tu ahorro en un lugar en el que no puedas tener acceso, al menos, por tres meses. Primero hay que empezar con la disciplina”, dice Morán.





Fuera deudas

Paga los pasivos que son más costosos, no solo en términos de dinero e intereses, sino también de credibilidad, por ejemplo, aquellos préstamos que pueden afectar la relación con tus seres queridos, explica Morán.

Una opción puede ser traspasar las deudas a una tarjeta de crédito o moverlas de un plástico a otro. Los beneficios que puedes lograr al realizar esta transferencia son “obtener una mejor tasa de interés y elegir un mayor o menor plazo para liquidar el adeudo total”, dice Bernardo Prum, director comercial de ComparaGuru.com.

Al hacer esto, “cuidas tu historial crediticio y evitas adeudos impagables”, añade Prum. Sobre esta forma de pago, Roberto Morán considera que “los créditos hipotecarios de los bancos son una buena opción, debido a que algunos ofrecen las tasas de interés más baratas, y representan una gran ventaja contra deudas de nómina que tienen tasas de 30%”.

De cualquier forma, el experto en finanzas personales te sugiere no esperar a que queden saldadas tus deudas para empezar un ahorro, ya que este puede iniciar con una cantidad mínima.









Test: empieza a invertir

Si ya tienes una cantidad ahorrada y quieres hacerla crecer, hay varios instrumentos de inversión que te ofrecen diferentes rendimientos y niveles de riesgo.

Para elegir, lo primero que debes conocer es tu perfil de inversionista. El siguiente test de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) te ayudará a descubrirlo.





Según tu perfíl

Para los inversionistas conservadores, Condusef sugiere fondos en instrumentos de deuda, emitidos por instituciones gubernamentales, privadas o bancarias. Los rendimientos para este tipo de instrumentos van desde 87 pesos en AfirVis, el fondo de Banco Afirme, hasta 366 pesos en el fondo HSBC-D2. En estos instrumentos puedes disponer de tu dinero diariamente.

Para los moderados, Condusef recomienda los de mediano plazo como HSBC-D1, Fondo Estratégico Nafinsa o Scotia Rendimiento.

Para los profesionales, Condusef recomienda Multiva Fondo Estrategia Dólares de renta variable, cuyo rendimiento anualizado es de 1.90%, es decir, una ganancia de 96 pesos; o el fondo Alterna de Actinver, que tiene un rendimiento anual de 6.28% y con el que puedes ganar 318 pesos.





Otras opciones

Otra alternativa para los conservadores o moderados es CetesDirecto, un programa en el que depositas capital en instrumentos de deuda emitidos por el gobierno mexicano, que te paga una renta fija sobre tus inversiones y no te cobra comisiones. Uno de sus principales beneficios es que puedes invertir desde 100 pesos.

CetesDirecto también ofrece mayores rendimientos que otros instrumentos de inversión. Por ejemplo, si inviertes 5,000 pesos durante un año, la ganancia que puedes obtener es de hasta 390 pesos, aunque estas son cifras históricas y pueden variar en el futuro.

Este es un instrumento adecuado para guardar, por ejemplo, el ahorro destinado a un fondo de emergencia, ya que su nivel de riesgo es bajo, es de fácil acceso y el dinero no se devalúa con el tiempo.

También tienes la posibilidad de invertir en plataformas digitales como Kubo Financiero, en las que prestas tu dinero para financiar proyectos productivos de otras personas.

Para esto, todo el dinero que ingresa a la plataforma entra a una cuenta llamada Kubo Global, cuyo rendimiento es de 4.5% (al 8 de mayo de 2018). En este caso, puedes disponer de tu dinero en el momento que lo desees.

Hasta 1,684 pesos de rendimiento puedes obtener en el nivel de riesgo más alto de la plataforma Kubo Financiero.



Estas plataformas son para todo perfil de inversionista, pero se recomienda conocer bien su funcionamiento.

Kubo ofrece un segundo mecanismo en el que la inversión es a plazo fijo (desde siete días hasta dos años) y el monto mínimo para invertir son 1,000 pesos, con un rendimiento de 6 a 11%.

Otro producto es Kubo Impulso, donde inviertes en un portafolio de créditos preaprobados a través de big data y machine learning. El simulador arroja un rendimiento de 925 pesos en el nivel de riesgo más bajo (representado con la letra “A”), hasta 1,684 pesos en el nivel más alto (marcado con la letra “E”). Esto para una inversión de 10,000 pesos y en un plazo de 16 a 18 meses.

“La clave aquí es la diversificación. Entre más créditos se distribuya la inversión de una persona, menores serán los riesgos que enfrente”, dice Simon Dalgleish, director de Marketing de Kubo Financiero, y recomienda “combinar Kubo Impulso, para que se pueda alcanzar mayores niveles de intereses, con inversiones a plazo fijo, para los pagos importantes que tengas que hacer”.

Sin importar el instrumento financiero que elijas, siempre existirá un riesgo; sin embargo, es una alternativa de fácil acceso para hacer crecer tu ahorro. Tus ganancias dependerán de cuánto y cómo quieras invertir, así como del compromiso que asumas con tu inversión. ¡Anímate a poner a trabajar tu dinero!