Ahorran para jubilarse solo cuatro de cada 10 mexicanos

México

Un estudio de la Fundación Mapfre advierte que solo cuatro de cada 10 mexicanos ahorran para su retiro ante esta realidad la institución se ha ocupado de contribuir a mejorar la cultura del ahorro para la jubilación.

Por ello, desarrolló un estudio y guía con el que buscan dar a conocer cuáles son las opiniones de los mexicanos respecto a su jubilación y, sobre todo, busca identificar cuál ha sido dicha realidad hasta ahora, así como reconocer las necesidades sobre las cuales se deberá trabajar para así ofrecer una serie de soluciones que ayuden a los ciudadanos a consolidar una cultura del ahorro que se traduzca en mejorar la calidad de vida durante su retiro.

Este trabajo contó con el respaldo y la supervisión de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Según datos de la publicación, 61.5 por ciento no ahorra para su jubilación. Entre la mayoría de factores que influyen en ello radican, a decir de los entrevistados, porque no pueden, ya que no cuentan con suficientes recursos.

Sin embargo, dicho estudio también ha develado que tres de cada cuatro mexicanos están dispuestos a ahorrar para su jubilación mediante un sistema de pensión complementaria.

Asimismo, propone planes en donde se pueden incluir cualquier necesidad, desde las personas que trabajan por su cuenta hasta las que necesitan un plan privado complementario para el retiro, señaló Jesús Martínez Castellanos, CEO Regional Latam Norte y de Mapfre México.