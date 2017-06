Mantendrán precio alto del aguacate por demanda en el extranjero

Toluca

Abraham Montes de Oca Pliego, titular del Área de Comercialización de la Asociación de Aguacateros "La Libertad" de San Lucas Texcaltitlán en Donato Guerra, señaló que en lo que resta del año el precio del aguacate se mantendrá en más 80 pesos el kilo por la alta demanda en el extranjero.

"Por la falta de producción y la alta demanda en el extranjero el aguacate está muy caro, pues casi 100 por ciento de la cosecha se va a Asia y Europa. Si siguen las exportaciones el precio se va a mantener en los mismos niveles en lo que resta del año".

El precio de los productores –detalló- anda entre 35 y 40 pesos pero en los mercados cuesta entre 80 y 100 pesos. Si el aguacate se queda en el país –expresó- es más barato para los productores, pero si se va al extranjero la paga es mejor y recuperan todo lo que gastan en insumos y mano de obra. "La oferta y la demanda es lo que marca el precio en el mercado, hasta que se nivele bajarán los precios, pero por el momento no, pues estamos hablando de plantaciones nuevas que tardan entre 5 y 6 años en cosecharse".

En la región de Valle de Bravo, Amanalco de Becerra, San José Villa de Allende –mencionó- tienen el clima y las condiciones adecuadas sobre el nivel del mar para cultivarlo. Afortunadamente –subrayó- cuentan con el respaldo del gobierno del estado que los apoyó con la certificación de libres del gusano barrenador para poder exportar.

Tras participar en la reunión de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) del Valle de Toluca, resaltó que actualmente Donato Guerra cuenta con tres asociaciones que albergan a 400 productores que cultivan mil 297 hectáreas, con plantas nuevas que tienen un aproximado de 8 años y que pueden tener una vida de entre 40 y 50 años.

La producción mensual –refirió- oscila entre 40 y 50 toneladas, las cuales se van a los empaques de Michoacán porque ahora solo hay en Coatepec Harinas, el año pasado –agregó- se fueron dos embarques a Canadá.

La planta –precisó- produce dos veces al año, en junio y julio cuando cosechan "la flor loca" o el aguacate más grande, hay menor producción y es más caro, y de noviembre a diciembre cuando es más grande la cosecha y la denominan "Marsella".

En estos momentos –indicó- están en el proceso de certificación ante el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) por las buenas prácticas para el consumo humano. Afirmó que también están cuidando el medio ambiente, pues tienen jaulas de residuos tóxicos, hacen el triple lavado y llevan todo a un centro de acopio para que le den el adecuado tratamiento a los pesticidas.

"Una vez que la obtengamos esperamos abrir mercado a China y Australia, Michoacán, por ejemplo, ya exporta a Estados Unidos, lo cual les conviene por la cercanía, el pago en dólares y el tiempo de traslado. A donde más mandamos en estos momentos es España, Japón y Holanda".

Recalcó que el aguacate Hass se puede quedar un año en la planta y a diferencia de otras frutas no madura, pero lo más importante es respetar el proceso, pues de no hacerlo no dan tiempo a que crezca que el que viene atrás.





Asimismo, Montes de Oca Pliego refirió que del 7 al 9 de julio se llevará a cabo la Segunda Feria del Aguacate en Donato Guerra para que su municipio se reconozca como zona productora y detone aún más la economía. "El aguacate ha superado las remesas al país y con esta feria pretendemos difundir nuestra actividad".

El evento tendrá lugar en la explanada municipal y se espera que al menos 2 mil personas participen en los talleres, conferencias, exposiciones, disfruten de las artesanías y la gastronomía de la región, al igual que venta de maquinaria.

