Afecta aumento del dólar a venta de pinos

Monterrey

Una reducción de entre 30 y 40 por ciento en las ventas de pinos en comparación con años anteriores, es la que han percibido los comerciantes de las principales ferias, situación que atribuyen a la alza en el precio del dólar.

En un sondeo realizado por MILENIO Monterrey, se pudo constatar que los vendedores de pinos navideños han tenido ventas bajas, ya que los costos fueron elevados al realizar sus compras al mayoreo, por lo que ellos también tuvieron que incrementar los precios.

“Mal, las ventas han bajado por lo menos un 30, 40 por ciento en comparación con años anteriores, como el pino viene de Estados Unidos, de Oregon, nos afectó el aumento del dólar.

Básicamente creemos que eso es lo que nos está afectando”, comentó Juan Escobar, un comerciante que tiene alrededor de ocho años vendiendo en la Feria del Pino ubicada sobre la avenida Morones Prieto, en la colonia Loma Larga.

Escobar dijo que para esta temporada adquirió cerca de 550 pinos, mismos que en años anteriores había vendido en su totalidad.

“Si termino hoy pues ya me quito, pero si no me tengo que esperar hasta el sábado, todavía hay gente que acude a comprar su pino, ahorita ya los estoy vendiendo al costo que me salió a mí”, explicó.

Una situación similar es la que viven los comerciantes ubicados en la Feria del Pino de Garza Sada, quienes han tenido que bajar los precios para no quedarse con unidades antes de que se termine la temporada.

“Ahorita ya los estamos rematando, el etiqueta verde que lo teníamos en 1500, ya lo tenemos en 600, el etiqueta amarilla que lo teníamos en 950, ahorita lo tenemos en 400”, comentó.

Ramón García, otro vendedor de pinos que también se instala en la Feria de Garza Sada, dijo que si bien no va a tener pérdida, la ganancia no va a ser la esperada.

“Sí va uno bien, no hay pérdida, pero no va a haber mucha ganancia, ahorita ya lo que queremos es que salgan los pinos que nos quedan”, comentó.

La mayoría de los comerciantes informaron que estarán instalados hasta el sábado 24 de diciembre, en espera de que las últimas familias acudan a comprar su pino.