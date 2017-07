Descarta SCT otro aeropuerto en la ciudad

Guadalajara

Luego de que el líder del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Daniel Curiel, dijera que el titular de la SCT sugirió que se podría cambiar el Aeropuerto Internacional de Guadalajara a otro lugar, ayer el director del centro SCT Jalisco, Salvador Fernández Ayala, negó que haya esa posibilidad.



"En lo particular yo no lo he escuchado de parte del grupo GAP y de parte de nuestras autoridades, seguramente hay otras figuras públicas que lo hayan externado, pero no está dentro del escenario oficial del gobierno federal", dijo ayer en entrevista realizada en el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco.



Asimismo Salvador Fernández aclaró que para el Gobierno Federal solamente existe un Plan A para la ampliación y construcción de la segunda pista del aeropuerto que es en los alrededores de su actual ubicación.



"Seguramente ese es un plan B (reubicación), pero seguramente el Plan A es donde está el actual aeropuerto adquirir las hectáreas necesarias, 319 hectáreas es un cifra extraoficial que todavía el GAP no la pone sobre la mesa, pero que de manera extraoficial no las ha externado", puntualizó.



"El GAP no pone a la SCT el proyecto de ampliación donde deben incluir la factibilidad, técnica, económica y social para la segunda pista".



Fernández Ayala aclaró que de las 319 hectáreas que se requieren para la ampliación y construcción de la segunda pista, solamente 16 por ciento corresponden a El Ejido Zapote.



Agregó que también hay muchas hectáreas que fueron objeto de operaciones de compra venta por parte de ejidatarios a particulares por lo que en esos casos se tendrá que realizar otra negociación con los particulares y no con los ejidatarios.



Fernández Ayala reiteró que para la SCT el conflicto por el pago de tierras es cosa juzgada.



"El caso está cerrado para el gobierno federal, los terrenos son federales, la expropiación fue correcta y la indemnización que se pagó fue la correcta", aseveró.



No obstante reconoció que existe un adeudo de 4.5 millones de pesos, pero que no están obligados a pagar.



"Dentro del amparo que metió el ejido en el 2009, el ejido manifestó que no se le había hecho la garantía de audiencia y el Juez dijo que se proceda, entonces también dio las instrucciones para que se revaloraran las 307 hectáreas a la fecha".



"Sedatu solicitó a INDAABIN el avalúo actualizado y dio 62 millones de pesos y fue notificado en el transcurso de estos meses. De tal manera que se han pagado a la fecha 57.5 millones de pesos y el juez no nos está condenando a que hagamos un pago ni siquiera de la diferencia", afirmó.



El funcionario federal dijo que los ejidatarios están en su derecho de libre manifestación.



"Lo que deben cuidar es no rebasar ese límite, que estén trasgrediendo el libre tránsito y conocen muy bien ese límite y espero que no lo rebasen", afirmó.



Van al Congreso del Estado



Este viernes los ejidatarios de El Zapote irán al Congreso del Estado para firmar un punto de acuerdo mediante el cual se buscará una solución al conflicto.



Nicolás Vega, presidente del Ejido El Zapote, explicó que se buscará llegar a una negociación.



"Los diputados van a insistir en que se arregle el asunto porque este urge", dijo.



Asimismo descartó las aseveraciones del director del Centro SCT Jalisco sobre que el caso estaba terminado.



"Lo que no quieren es pagar, solamente les digo que un centímetro de terreno no lo van a ver", concluyó.

SRN