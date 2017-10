CNBV multa a miembros de consejos de Aeroméxico y Mexichem

Ciudad de México

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) multó a miembros de los consejos de administración de la petroquímica Mexichem y la aerolínea Aeroméxico, entre otros, por utilizar información privilegiada, de acuerdo con información gubernamental, en una acción inusual en contra de los intereses de grandes empresas.

La CNBV impuso un total de 15 multas a personas naturales durante agosto y septiembre por realizar operaciones con información privilegiada durante el 2012 y el 2013, de acuerdo con su base de datos.

Las multas, inusuales por el alto perfil de los empresarios sancionados, totalizaron 22.3 millones de pesos.

La CNBV sólo había impuesto tres multas referentes a información privilegiada desde 2015, de acuerdo con la información. Reuters no pudo obtener más información de qué motivó las sanciones.

Todas las multas fueron por el mismo caso que involucraba operaciones en una misma compañía, dijo a Reuters María Lanzagorta, portavoz de la Comisión, aunque no dio más detalles. Los casos son administrativos, no criminales, aseguró.

Entre los sancionados se encuentran Ignacio Del Valle Ruiz, miembro del consejo de Mexichem y Rafael Tricio Haro, miembro del consejo de Aeroméxico.

No estaba claro si las operaciones estaban relacionadas con las empresas que dirigen y ambas firmas dijeron que no estuvieron involucradas en dicho proceso.

Mexichem dijo, a través de su agencia de comunicación, que no había recibido ninguna solicitud por parte del regulador y por lo tanto no tenía comentario. Aeroméxico aseguró que no estuvo involucrada en el proceso de la Comisión y no tenía comentario.

Ni Del Valle Ruiz ni Tricio Haro respondieron a solicitudes de comentario.

Reuters confirmó en reportes corporativos que al menos siete de los quince sancionados trabajan o han trabajado en Mexichem. Las multas son susceptibles de impugnación, de acuerdo con la CNBV.





CPR