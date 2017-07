Aeroméxico evacúa avión por ponchadura de llanta en AICM

Un avión de Aeroméxico con destino a Boston, Estados Unidos, fue evacuado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México debido a la ponchadura de una llanta, informó la empresa.

"Atendiendo a los protocolos de seguridad, el vuelo 698 operado con equipo B737-800 con destino a Boston, abortó el despegue en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por una ponchadura en las llantas de la aeronave", explicó en un comunicado.

Explicó que la aeronave descontinuó la carrera debido a la vibración en el tren de aterrizaje.

La empresa reportó que los pasajeros están a salvo y que fueron reubicados en otra aeronave en la que viajaron sin problema hacia Boston.

Afirmó que la seguridad de sus clientes es fundamental, por lo que "reafirmamos nuestro compromiso por atender y responder de manera puntual cada uno de los protocolos que nos ayudan a brindar el mejor servicio".

Usuarios de Twitter publicaron videos de la evacuación y cuando los pasajeros son reunidos en una parte del aeropuerto.

Pasajeros de otras aerolíneas reportaron que hay retrasos en sus vuelos de hasta una hora y media debido al incidente.

Crazy video of our aeromexico flight en route to Boston. Emergency evacuation pic.twitter.com/I657YBQXsZ