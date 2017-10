Abasto de gasolina y gas de EU está garantizado: Coldwell

San Luis Potosí

Pese a que prácticamente no existe el capítulo energético en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), con la revisión de éste, el abasto de gas y gasolinas a México está garantizado porque Estados Unidos no puede perder a su mejor cliente, señaló el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell.

En el caso de gas natural, si Estados Unidos suspende el abasto a México “sería darse no un tiro en el pie, sino en la sien, porque somos su principal cliente de gas”, dijo Coldwell ya que se estima que el 7 y 8 por ciento de la producción de gas de EU viene a México.

Si México detuviera la importación de gas proveniente de Estados Unidos, probablemente el precio se desplome y afecte severamente a los productores de hidrocarburos principalmente los más convencionales, señaló el titular de la Sener en su participación en la Cumbre de Negocios.

Refirió que es un tema en el que hay mucha especulación porque el 80 por ciento del gas proviene de Estados Unidos, al igual que la gran parte de las gasolinas, principalmente de los estados del Golfo.

Es una medida donde la seguridad energética esta de alguna manera garantizada en el sentido de que Estados Unidos no va a perder a su mejor cliente, sobre todo que no tiene suficientes plantas de licuefacción para exportar su gas a otras entidades que no sea Canadá y México, comentó Joaquín Coldwell.

Prácticamente no hay capítulo energético en el TLC porque cuando se negoció en 1994, México reservó la inversión en energía para el estado, en ese entonces el superávit era para México ahora es para Estados Unidos.

Por lo anterior, el titular de la Sener dijo que es importante que se actualice el TLC para que incentive el cambio en la región y sea Norteamérica la región más competitiva en el mundo y en el caso de México el futuro depende más de la implementación de la reforma energética.

