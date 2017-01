Vehículos autónomos dominan los "shows" de 2017

México

Este 2017 será el año de los autos autónomos. El CES de Las Vegas y el Autoshow de Detroit serán los escenarios para que las compañías automotrices presenten sus primeros modelos con autonomía relativa, en espera de que en las ciudades se liberen las regulaciones que permitan la circulación de esos vehículos, cuyos prototipos se han probado con tránsito desde 2011 en Alemania.

Sin embargo, expertos como el ingeniero Raúl Rojas, investigador de la Universidad de Berlín y creador del primer auto autónomo en 2007, calculan que tardará al menos una generación para que circulen en las ciudades. “Comercialmente hay problemas que resolver, el primero es el costo, todavía son muy caros, con todos los sensores que le puede uno meter puede costar 400 mil dólares”, dijo.

Ayer en el Consumer Electronic Show de Las Vegas Fiat-Chrysler presentó su vagoneta Portal. Se trata de un híbrido conceptual diseñado “por millennials para millennials”, según sus productores, con un nivel tres de cinco en autonomía, es decir, que permite al conductor delegar por completo el control del vehículo pero requiere que permanezca al volante, para lo cual se utilizan técnicas de reconocimiento facial. Si el auto detecta la falta de conductor, se estaciona.

El domingo, en Detroit, el Autoshow, la reunión más grande de esa industria en el mundo, comienza con un panel sobre el futuro de los vehículos autónomos, además de una conferencia por John Krafcik, responsable del proyecto Waymo (way mobility) de Google, anunciado en diciembre.

El objetivo de esta empresa es evitar más de 1.2 millones de muertes al año y durante los últimos ocho años han desarrollado prototipos que, asegura Krafcik en su blog, han conducido el equivalente a 300 años de carreteras.

Además, habrá otra mesa dedicada al estado de la autonomía de los vehículos en donde participan Tim Stevens, editor de CNET, David Strickland, vocero de la Coalición Self-Driving Coalition y Ken Washington, vicepresidente de investigación e Ingeniería en Ford.

Al mismo tiempo, en las principales ciudades de Estados Unidos y Europa se discute la regulación de estos vehículos.

Antes en carreteras

En 2020 llegarán a las carreteras, pues ahí es mucho más fácil el desempeño de sus sistemas de radar, laser, sonares, cámaras y otros sensores. “No hay peatones ni animales, lo único que hay que hacer es ir hacia adelante y rebasar. En las ciudades nos vamos a tardar todavía una generación”, consideró Raúl Rojas, creador del Espíritu de Berlín, el primer vehículo autónomo desarrollado en la universidad libre de la capital alemana.

La perspectiva que tenemos al desarrollar estos autos, afirmó Rojas en entrevista, es que en el futuro se va a necesitar una tecnología del tamaño de un celular para que conduzca un auto.

El investigador encabeza el proyecto Visiones de Movilidad Urbana, de la Universidad Libre de Berlín y el Instituto Politécnico Nacional, mediante el cual se donó a instituciones de educación superior de México 10 vehículos robóticos de control autónomo, a escala 1:10, con un peso de 3.5 kilogramos.

Rojas afirma que la única solución a los problemas de tráfico en Ciudad de México y otras megalópolis como Londres es reducir el número de vehículos.

“Ya no se puede seguir así, hay que disminuir el número de automóviles o compartirlos. Si es inteligente y me puede recoger cuando yo lo necesite y recoger al vecino de tal forma que en un auto no va una persona sino tres, empleado a máxima capacidad, podemos reducir el número de vehículos que tenemos.

“Imagínense a la Ciudad de México con un factor 25 por ciento menos de vehículos de lo que tenemos actualmente y, además, eléctricos. Se podría circular, se volvería la ciudad más interesante del mundo, no habría contaminación”, destacó el investigador.

En marzo Rojas volverá a México para hacer una competencia con una ciudad a escala en la que investigadores presentarán el desarrollo de sus vehículos autónomos.