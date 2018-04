Televisa lanza servicio de internet sin cables

Ciudad de México

Televisa, a través de Corporación Novavisión (comercializadora de VeTV y Sky), entra de lleno a la competencia de internet para el hogar con Blue Telecomm Inalámbrico, que es una conexión a la red que no requiere cables ni instaladores.

En un comunicado, la empresa explicó que el nuevo servicio está dirigido a hogares que no cuentan con conexión a internet porque las empresas que ofrecen el servicio a través de cable o fibra óptica no llegan a su zona o no tienen suficiente capacidad.

De acuerdo a Alex Penna, director general de Corporación Novavisión, el servicio "permite tener una conexión a internet en casa con una capacidad de datos suficiente para mucho más del consumo normal de cualquier hogar, de una manera muy simple", dijo.

Otro de los beneficios es que representa un ahorro en amplificadores de señal, ya que se puede llevar el módem de una habitación a otra.

El servicio está disponible a nivel nacional en 2 velocidades de descarga: 5 mbps por 225 pesos al mes y 10 mbps por 375 pesos al mes, con un costo único de contratación de 849 pesos para ambos planes.





CPR