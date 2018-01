Prevé AECO año pálido para el sector de la construcción

Puebla

El presidente de la Asociación de Empresas de la Construcción (AECO), Jesús Alarcón Cardoso, estimó un año “pálido” para este sector productivo en Puebla ante los tiempos electorales y la falta de obra para firmas locales.

Consideró que en próximos meses la dinámica en esta industria se verá reducida ante recortes al presupuesto y encarecimiento de insumos, lo que ha provocado incluso la cancelación de proyectos.

En ese sentido, el dirigente confió en que las obras a ejecutarse a lo largo de este 2018 se alejen de la tendencia electoral e incluyan a las empresas locales.

Comentó que firmas poblanas siguen rezagadas de proyectos de obra pública estatal, por lo que han buscado oportunidades en otros estados a fin de obtener ingresos.

“Creo que la obra se reducirá aún más, no sé cuáles son los lineamientos en cuestión electoral y creo que tendrá sus limitaciones, tendrán que estar los directores y responsables atentos para que las obras se lleven a cabo y no tengan esa tendencia. Los que no hemos tenido obra en años anteriores no vemos una perspectiva muy clara para que esto se abra, seguiremos teniendo oportunidades fuera de Puebla porque aquí no están satisfechas para las empresas que realizamos obras, el sector de la construcción está lastimado y este año definitivamente no se verá un aumento significativo”.

El dirigente de la AECO dijo que si bien existen programas de obra pública, no se espera un aumento en actividad para las empresas constructoras en la entidad.

“Creo que los programas que ya se tiene, que son con un año de antelación seguirán, pero no será un cambio significativo, ni muy gratificante, será un año pálido, seguirán algunos programas y ojalá que todos los del sector tengamos, en igualdad de circunstancias, las mismas oportunidades. Las obras están, simplemente no llegan las oportunidades para todos”.

En cuanto al proceso electoral, el dirigente de la AECO adelantó que podría organizarse un encuentro con los precandidatos al gobierno de Puebla, aunque “no queremos establecer ningún apoyo, pero sí un acercamiento con los candidatos, para que nos den su punto de vista, su plan de trabajo en cuanto a nuestro sector”.





AMV